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Найбільший рівень опадів за 140 років: Гонконг потерпає від сильного дощу, лікарні, школи і суди не працюють

Київ • УНН

 • 152 перегляди

5 серпня в Гонконзі зафіксовано понад 350 мм опадів, що є найбільшою добовою кількістю в серпні з 1884 року. Це призвело до закриття шкіл, судів, клінік та скасування 20% авіарейсів у регіоні.

Найбільший рівень опадів за 140 років: Гонконг потерпає від сильного дощу, лікарні, школи і суди не працюють

У вівторок, 5 серпня, в Гонконгу зафіксували  найбільший рівень опадів за 140 років. За даними міської метеорологічної служби, до 14:00 (06:00 за Гринвічем) на Гонконг випало понад 350 мм (13,8 дюймів) опадів - це найбільша добова кількість опадів у серпні з 1884 року, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Стихійне лихо призвело до перебоїв у роботі лікарень, закриття шкіл і судів по всьому азійському фінансовому центру. Також Вода піднялася до рівня щиколоток біля найбільшої лікарні Гонконгу. У зв’язку з цим влада оголосила про закриття клінік по всьому місту через зливи.

Метеорологи пов’язують екстремальні зливи і катастрофічні повені зі зміною клімату. Через це гинуть багато людей, ще багато людей вимушені покинути свої домівки.

Крім того, за даними компанії Flightmaster, у вівторок аеропорти по всьому регіону повідомили про скасування близько 20% рейсів, в той час як швидкість на мосту Гонконг-Чжухай-Макао - флагманському інфраструктурному проекті GBA - була знижена через погану видимість.

Аеропорт Гонконгу працював у звичайному режимі, але повідомив, що деякі рейси були затримані. Пасажирам рекомендували їхати в аеропорт тільки після того, як буде підтверджено час їхнього рейсу.

Водночас гонконгський Діснейленд оголосив, що він залишається відкритим, повідомляє Reuters.

Нагадаємо

Тропічний шторм "Віпха" спричинив масштабні повені та зсуви в Таїланді, внаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей, а понад 230 тисяч постраждали.

Євген Устименко

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Reuters
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