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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сады и теплицы на почти 87 млн грн: сколько предприятий Киевщины получили гранты для развития своего бизнеса

Киев  •  УНН

12:02 • 1952 просмотра

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В рамках программы «еРобота» 19 предприятий Киевской области получили гранты на создание садов и теплиц площадью 35,16 га. 10 предприятий получили 42,4 млн грн на садоводство, 9 предприятий - 44,5 млн грн на теплицы.

В рамках программы "еРобота" 19 предприятий Киевской области получили гранты на создание садов и теплиц общей площадью 35,16 га. Общая сумма грантов составляет 86,9 млн грн, которые распределены между садоводством и тепличными хозяйствами. Об этом сообщили в управлении агропромышленного развития Киевской ОВА, передает УНН.

В частности, 10 предприятий, специализирующихся на садоводстве, получили гранты на сумму 42,4 млн грн. Еще 9 агропредприятий получили грантовые 44,5 млн грн на создание теплиц.

Общая площадь заявителей под закладку садов и теплиц составляет 35,16 га, вкалазы в ОВА.

В частности там будут выращиваться такие культуры:

  • овощи и овощная рассада;
  • плодово-ягодные культуры;
  • фундук и грецкий орех;
  • яблони;
  • земляника садовая.

"Национальный кэшбек": 110 предприятий и 1442 магазина Киевщины уже присоединились к инициативе17 октября 2024, 12:41 • 11173 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

АгроновостиКиевская область