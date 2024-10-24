Сады и теплицы на почти 87 млн грн: сколько предприятий Киевщины получили гранты для развития своего бизнеса

В рамках программы "еРобота" 19 предприятий Киевской области получили гранты на создание садов и теплиц общей площадью 35,16 га. Общая сумма грантов составляет 86,9 млн грн, которые распределены между садоводством и тепличными хозяйствами. Об этом сообщили в управлении агропромышленного развития Киевской ОВА, передает УНН.

В частности, 10 предприятий, специализирующихся на садоводстве, получили гранты на сумму 42,4 млн грн. Еще 9 агропредприятий получили грантовые 44,5 млн грн на создание теплиц.

Общая площадь заявителей под закладку садов и теплиц составляет 35,16 га, вкалазы в ОВА.

В частности там будут выращиваться такие культуры:

овощи и овощная рассада;

плодово-ягодные культуры;

фундук и грецкий орех;

яблони;

земляника садовая.

"Национальный кэшбек": 110 предприятий и 1442 магазина Киевщины уже присоединились к инициативе