Сады и теплицы на почти 87 млн грн: сколько предприятий Киевщины получили гранты для развития своего бизнеса
Киев • УНН
В рамках программы «еРобота» 19 предприятий Киевской области получили гранты на создание садов и теплиц площадью 35,16 га. 10 предприятий получили 42,4 млн грн на садоводство, 9 предприятий - 44,5 млн грн на теплицы.
В рамках программы "еРобота" 19 предприятий Киевской области получили гранты на создание садов и теплиц общей площадью 35,16 га. Общая сумма грантов составляет 86,9 млн грн, которые распределены между садоводством и тепличными хозяйствами. Об этом сообщили в управлении агропромышленного развития Киевской ОВА, передает УНН.
В частности, 10 предприятий, специализирующихся на садоводстве, получили гранты на сумму 42,4 млн грн. Еще 9 агропредприятий получили грантовые 44,5 млн грн на создание теплиц.
Общая площадь заявителей под закладку садов и теплиц составляет 35,16 га, вкалазы в ОВА.
В частности там будут выращиваться такие культуры:
- овощи и овощная рассада;
- плодово-ягодные культуры;
- фундук и грецкий орех;
- яблони;
- земляника садовая.
"Национальный кэшбек": 110 предприятий и 1442 магазина Киевщины уже присоединились к инициативе17 октября 2024, 12:41 • 11173 просмотра