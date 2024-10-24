Сади та теплиці на майже 87 млн грн: скільки підприємств Київщини отримали гранти для розвитку свого бізнесу
Київ • УНН
В рамках програми "єРобота" 19 підприємств Київської області отримали гранти на створення садів та теплиць площею 35,16 га. 10 підприємств отримали 42,4 млн грн на садівництво, 9 підприємств - 44,5 млн грн на теплиці.
В рамках програми "єРобота" 19 підприємств Київської області отримали гранти на створення садів та теплиць загальною площею 35,16 га. Загальна сума грантів становить 86,9 млн грн, які розподілені між садівництвом та тепличними господарствами. Про це повідомили в управлінні агропромислового розвитку Київської ОДА, передає УНН.
Зокрема, 10 підприємств, що спеціалізуються на садівництві, отримали гранти на суму 42,4 млн грн. Ще 9 агропідприємств отримали грантові 44,5 млн грн на створення теплиць.
Загальна площа заявників під закладення садів та теплиць складає 35,16 га , вкалази в ОВА.
Зокрема там будуть вирощуватися такі культури:
- овочі та овочева розсада;
- плодово-ягідні культури;
- фундук та волоський горіх;
- яблуні;
- суниця садова.
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