С начала года более 2 тысяч украинцев получили кредиты на жилье по программе "єОселя" - Минэкономики

С начала 2025 года уже 2 334 украинца воспользовались программой "єОселя" и получили ипотечные кредиты на сумму более 4,3 млрд грн. За все время действия "єОселя" жилье приобрели более 17 тыс. украинских семей, а общая сумма выданных кредитов превысила 28 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа, передает УНН.

Детали

Программа єОселя имеет гибкие и выгодные условия для получения кредита на приобретение собственного жилья. За все время действия программы отдельное жилье приобрели уже 17 174 украинские семьи. Общая сумма полученных кредитов за весь период составляет более 28,3 млрд грн - отметил он.

Телюпа рассказал, что льготной ставкой 3% могут воспользоваться военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей. Для других категорий граждан, включая участников боевых действий, ветеранов и внутренне перемещенных лиц, ставка ипотеки составляет 7%.

За прошедшую неделю выдано 110 кредитов на сумму 195 млн грн. Среди них кредиты под 3% получили:

26 военнослужащих и силовиков;

6 медиков;

2 педагога;

4 ученых.

Кредиты под 7% получили:

54 украинца без собственного жилья;

14 переселенцев;

4 ветерана.

Больше всего кредитов выдано в Киевской области (36) и в столице (30). В основном украинцы покупали жилье в новостройках, а также на вторичном рынке. В частности, 70 кредитов выдано на жилье в первую продажу (11 из них – на стадии строительства), а 40 кредитов – на жилье на вторичном рынке.

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