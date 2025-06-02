З початку року понад 2 тисячі українців отримали кредити на житло за програмою "єОселя" - Мінекономіки

За програмою "єОселя" з початку 2025 року 2 334 українці отримали іпотечні кредити на понад 4,3 млрд грн. Загалом, житло придбали понад 17 тис. родин на суму понад 28 млрд грн.

Від початку 2025 року вже 2 334 українці скористалися програмою "єОселя" та отримали іпотечні кредити на суму понад 4,3 млрд грн. За увесь час дії "єОселі" житло придбали понад 17 тис. українських родин, а загальна сума виданих кредитів перевищила 28 млрд грн. Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа, передає УНН. Деталі Програма єОселя має гнучкі й вигідні умови для отримання кредиту на придбання власного житла. За весь час дії програми окреме житло придбали вже 17 174 українські родини. Загальна сума отриманих кредитів за весь період становить понад 28,3 млрд грн - зазначив він. Телюпа розповів, що пільговою ставкою 3% можуть скористатися військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх родин. Для інших категорій громадян, включаючи учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, ставка іпотеки становить 7%. За минулий тиждень видано 110 кредитів на суму 195 млн грн. Серед них кредити під 3% отримали: 26 військовослужбовців і силовиків; 6 медиків;

2 педагоги;

4 науковці. Кредити під 7% отримали: 54 українці без власного житла;

14 переселенців;

4 ветерани. Найбільше кредитів видано у Київській області (36) та у столиці (30). Здебільшого українці купували житло у новобудовах, а також на вторинному ринку. Зокрема, 70 кредитів видано на житло у перший продаж (11 з них – на стадії будівництва), а 40 кредитів – на житло на вторинному ринку. Київська, Львівська та Одеська: в яких областях здали в експлуатацію найбільше квартир у 2025 році