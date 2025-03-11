Рубио отказался обсуждать условия по НАТО для Украины перед переговорами

Государственный секретарь США Марко Рубио отказался обсуждать конкретные условия по НАТО для Украины в рамках мирных переговоров, указав, что США хотят выслушать позиции обеих сторон для их оценки. Об этом он сказал журналистам по дороге в Джидду в Саудовской Аравии, где запланирована встреча делегации США с делегацией Украины 11 марта, пишет УНН.

Детали

"Я не собираюсь заранее обсуждать условия", - ответил Рубио на вопрос, "кроме территории, должны ли украинцы принять ограничения или лимиты по своим возможностям и отказаться от вступления в НАТО, чтобы было урегулирование". "Во время этого визита мы больше слушаем, чем говорим. Мы будем ... наши предложения и наше поощрение. Но то, что мы хотим знать, это: заинтересованы ли они в том, чтобы вступить в какой-то мирный разговор и в общих чертах о том, что они могли бы рассмотреть, признавая, что это была долгая и кровопролитная война для украинцев? Они очень пострадали, и их народ очень пострадал, и после чего-то подобного трудно даже говорить об уступках. Но это единственный способ положить конец этому, чтобы предотвратить новые страдания", - указал государственный секретарь США.

"Но я не собираюсь устанавливать никаких условий относительно того, что они должны делать. Я думаю, мы хотим послушать, насколько далеко они готовы зайти, и сравнить это с тем, чего хотят россияне, а затем увидеть, насколько далеко друг от друга мы на самом деле", - отметил Рубио.

Он считает, "что обе стороны должны прийти к пониманию того, что нет военного решения этой ситуации". "россияне не могут завоевать всю Украину, и, очевидно, Украине будет очень трудно в любой разумный период времени как-то заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году". "Так что единственным решением этой войны является дипломатия и заставить их сесть за стол, где это возможно", - отметил Рубио.



"Я считаю, что французы и британцы очень поддерживали этот процесс на протяжении последней недели и очень помогали, поэтому мы надеемся, что завтра (11 марта - ред.) у нас будут хорошие встречи", - отметил он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в переговорах с США в Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.

По словам Президента, со стороны Украины будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".

От США делегацию возглавит государственный секретарь Марко Рубио. Перед переговорами Рубио заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.