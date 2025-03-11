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Рубіо відмовився обговорювати умови щодо НАТО для України перед переговорами

Київ • УНН

 • 20222 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо не став коментувати конкретні умови щодо НАТО для України в рамках мирних переговорів. Він заявив, що США спочатку хочуть вислухати позиції обох сторін перед зустріччю в Саудівській Аравії.

Рубіо відмовився обговорювати умови щодо НАТО для України перед переговорами

Держсекретар США Марко Рубіо відмовився обговорювати конкретні умови щодо НАТО для України у межах мирних переговорів, вказавши, що США хочуть вислухати позиції обох сторін для їх оцінки. Про це він сказав журналістам по дорозі до Джидди у Саудівській Аравії, де запланована зустріч делегації США з делегацією України 11 березня, пише УНН.

Деталі

"Я не збираюся заздалегідь обговорювати умови", - відповів Рубіо на запитання, "окрім території, чи потрібно українцям прийняти обмеження чи ліміт щодо своїх можливостей і відмовитися від вступу в НАТО, щоб було врегулювання". "Під час цього візиту ми більше слухаємо, ніж розмовляємо. Ми будемо ... наші пропозиції та наше заохочення. Але те, що ми хочемо знати, це: чи зацікавлені вони в тому, щоб вступити в якусь мирну розмову та загальні нариси тих речей, які вони могли б розглянути, визнаючи, що це була дорога і кровопролитна війна для українців? Вони дуже постраждали, і їхній народ дуже постраждав, і після чогось подібного важко навіть говорити про поступки. Але це єдиний спосіб покласти край цьому, щоб запобігти новим стражданням", - вказав держсекретар США.

"Але я не збираюся встановлювати жодних умов щодо того, що вони мають чи повинні робити. Я думаю, ми хочемо послухати, як далеко вони готові зайти, і порівняти це з тим, чого хочуть росіяни, а потім побачити, наскільки далеко один від одного ми насправді", - зазначив Рубіо.

Він вважає, "що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що немає військового вирішення цієї ситуації". "росіяни не можуть завоювати всю Україну, і, очевидно, Україні буде дуже важко в будь-який розумний період часу якось змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році". "Тож єдиним вирішенням цієї війни є дипломатія та змусити їх сісти за стіл, де це можливо", - зауважив Рубіо.

"Я вважаю, що французи та британці дуже підтримували цей процес протягом останнього тижня і дуже допомагали, тому ми сподіваємося, що завтра (11 березня - ред.) у нас будуть гарні зустрічі", - зазначив він.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у переговорах з США у Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси.

За словами Президента, з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Від США делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. Перед переговорами Рубіо заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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