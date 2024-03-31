Ровенская область: обломки сбитого российского снаряда повредили электроопору

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
krivoi-rogКривой Рог
lvovЛьвов
rovnoРовно
odessaОдесса
kharkivХарьков
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  173192 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  157054 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  159225 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  325880 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  137586 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135089 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153983 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143289 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145427 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153462 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
Ровенская область: обломки сбитого российского снаряда повредили электроопору

Ровенская область: обломки сбитого российского снаряда повредили электроопору

  •  3878 просмотра
путин подписал указ о весеннем призыве: к лету мобилизируют 150 тысяч россиян

путин подписал указ о весеннем призыве: к лету мобилизируют 150 тысяч россиян

  •  7734 просмотра
Самые ожидаемые фильмы апреля

Самые ожидаемые фильмы апреля

  •  5792 просмотра
Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой

Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой

  •  7920 просмотра
Донецкая область: россияне обстреляли регион 18 раз, погибли два человека и еще пять ранены

Донецкая область: россияне обстреляли регион 18 раз, погибли два человека и еще пять ранены

  •  14384 просмотра
россияне атаковали высоковольтные подстанции на юге: в Одесской области действуют аварийные отключения света

россияне атаковали высоковольтные подстанции на юге: в Одесской области действуют аварийные отключения света

  •  15302 просмотра
Взрыв в квартире в Белой Церкви: погибли два человека, еще три спасены - ГСЧС

Взрыв в квартире в Белой Церкви: погибли два человека, еще три спасены - ГСЧС

  •  15375 просмотра
Взрывы в белгороде: в россии отчитались о сбивании 10 "Vampire" и трех бпла

Взрывы в белгороде: в россии отчитались о сбивании 10 "Vampire" и трех бпла

  •  18113 просмотра
Херсонщина: оккупанты ударили по Понятовке и травмировали гражданского

Херсонщина: оккупанты ударили по Понятовке и травмировали гражданского

  •  19237 просмотра
Львовщина: россияне атаковали ракетой объект критической инфраструктуры, есть погибший

Львовщина: россияне атаковали ракетой объект критической инфраструктуры, есть погибший

  •  19806 просмотра

Популярные

Враг запустил ракеты в сторону Киева

Враг запустил ракеты в сторону Киева

  •  72073 просмотра
Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

  •  117159 просмотра
Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

  •  114898 просмотра
Обстрел в Харькове: рф повредила дом на 480 квартир и школу

Обстрел в Харькове: рф повредила дом на 480 квартир и школу

  •  113055 просмотра
Федоренко опроверг захват ключевых высот вблизи Часового Яра противником

Федоренко опроверг захват ключевых высот вблизи Часового Яра противником

  •  110532 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  325880 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  319128 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  674928 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  621606 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  631394 просмотра

Ровенская область: обломки сбитого российского снаряда повредили электроопору

В результате ночной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в Ровенской области была повреждена электроопора и нанесены незначительные повреждения медицинскому учреждению, на месте происшествия работали соответствующие службы и было обеспечено электроснабжение.

Война •   •  3878 просмотра
Ровенская область: обломки сбитого российского снаряда повредили электроопору

путин подписал указ о весеннем призыве: к лету мобилизируют 150 тысяч россиян

Путин подписал указ о начале весенней призывной кампании в России, согласно которому 150 000 граждан в возрасте от 18 до 30 лет будут призваны на срочную военную службу с 1 апреля по 15 июля 2024 года.

Война •   •  7734 просмотра
путин подписал указ о весеннем призыве: к лету мобилизируют 150 тысяч россиян

Самые ожидаемые фильмы апреля

В апреле 2024 года в кинотеатрах появятся самые разные фильмы - от трогательной документальной ленты Антона Птушкина "Мы, наши домашние животные и война" до трагикомедии о почти полном вымирании семьи снежного человека, - киноленты на любой вкус.

Культура •   •  5792 просмотра
Самые ожидаемые фильмы апреля

Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой

Президент Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой, выразив надежду на мир и силу противостоять российскому террору, несмотря на продолжающиеся ракетные обстрелы.

политика •   •  7920 просмотра
Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой

Донецкая область: россияне обстреляли регион 18 раз, погибли два человека и еще пять ранены

Россияне убили 2 и ранили 5 жителей Донецкой области во время 18 обстрелов 30 марта.

Война •   •  14384 просмотра
Донецкая область: россияне обстреляли регион 18 раз, погибли два человека и еще пять ранены

россияне атаковали высоковольтные подстанции на юге: в Одесской области действуют аварийные отключения света

Российские оккупанты атаковали высоковольтные подстанции на юге Украины, что привело к отключению электроэнергии в Одесской области и возможным почасовым отключениям в Харькове и Кривом Роге.

Война •   •  15302 просмотра
россияне атаковали высоковольтные подстанции на юге: в Одесской области действуют аварийные отключения света

Взрыв в квартире в Белой Церкви: погибли два человека, еще три спасены - ГСЧС

В результате взрыва неизвестного предмета в многоквартирном доме в Белой Церкви погибли два человека, еще трое получили ранения, их спасли экстренные службы.

Общество •   •  15375 просмотра
Взрыв в квартире в Белой Церкви: погибли два человека, еще три спасены - ГСЧС

Взрывы в белгороде: в россии отчитались о сбивании 10 "Vampire" и трех бпла

По сообщениям местных СМИ, российская противовоздушная оборона сбила 10 ракет и 3 БПЛА в белгороде, повредив частный дом.

Война •   •  18113 просмотра
Взрывы в белгороде: в россии отчитались о сбивании 10 "Vampire" и трех бпла

Херсонщина: оккупанты ударили по Понятовке и травмировали гражданского

После обстрела российскими оккупантами Понятовки на Херсонщине с осколочными ранениями голеней госпитализирован 84-летний мужчина.

Война •   •  19237 просмотра
Херсонщина: оккупанты ударили по Понятовке и травмировали гражданского

Львовщина: россияне атаковали ракетой объект критической инфраструктуры, есть погибший

Российские военные нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

Война •   •  19806 просмотра
Львовщина: россияне атаковали ракетой объект критической инфраструктуры, есть погибший