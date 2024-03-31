Ровенская область: обломки сбитого российского снаряда повредили электроопору

На Ровенщине из-за ночной атаки россиян по энергоинфраструктуре была повреждена электроопора. На месте работают соответствующие службы. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль, пишет УНН.

На Ровенщине обломки воздушной цели повредили электроопору. На месте работают представители соответствующих служб. Электроснабжение обеспечено. - написал Коваль.

Детали

Глава региона также написал, что из-за ночной атаки есть незначительные повреждения местного Фельдшерско-акушерского пункта.

Другой информации о повреждении зданий или сооружений не поступало.

Люди не пострадали.

ПВО уничтожила 18 российских воздушных целей, в том числе 9 крылатых ракет и 9 беспилотников

Напомним

Ночью российские оккупанты атаковали высоковольтные подстанции на юге Украины, что привело к отключению электроэнергии в Одесской области и возможным почасовым отключениям в Харькове и Кривом Роге.

Кроме того, утром председатель ОВА Львовщины сообщил, что ночью российские военные нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.