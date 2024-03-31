ПВО уничтожила 18 российских воздушных целей, в том числе 9 крылатых ракет и 9 беспилотников

Этой ночью в результате противовоздушного боя было уничтожено 18 воздушных целей, включая 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131". Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 31 марта 2024 года российские военные совершили нападение на территорию Украины, используя различные виды ракетно-авиационной техники: крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и баллистическую ракету.

Следовательно, враг к атаке привлек самолеты стратегической авиации Ту-95МС, которые выпустили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555; 11 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed", баллистическую ракету "Искандер-М" и управляемую авиационную ракету Х-59.

В результате противовоздушного боя было уничтожено 18 воздушных целей, включая 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131".

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