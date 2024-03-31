ПВО уничтожила 18 российских воздушных целей, в том числе 9 крылатых ракет и 9 беспилотников

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
khesa-shakhed-136Шахед-136
9k720-iskander9К720 Искандер
ukrainaУкраина
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  165506 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  152467 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  154673 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  316054 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  137271 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134955 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153912 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143280 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145416 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153456 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
ПВО уничтожила 18 российских воздушных целей, в том числе 9 крылатых ракет и 9 беспилотников

ПВО уничтожила 18 российских воздушных целей, в том числе 9 крылатых ракет и 9 беспилотников

  •  10739 просмотра
Двое гражданских получили ранения в результате российского удара по Харькову

Двое гражданских получили ранения в результате российского удара по Харькову

  •  12379 просмотра
российская артиллерия снова нанесла удар по Днепропетровской области: информация выясняется

российская артиллерия снова нанесла удар по Днепропетровской области: информация выясняется

  •  15984 просмотра
российские войска понесли потери: Уничтожено 650 человек личного состава

российские войска понесли потери: Уничтожено 650 человек личного состава

  •  14107 просмотра
За сутки рф нанесла 17 ракетных ударов, 83 авиационных атак, 87 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 17 ракетных ударов, 83 авиационных атак, 87 залповых обстрелов

  •  13893 просмотра
Ночная атака: рф ударила по Одесской и Херсонской области, ПВО уничтожила все 8 БпЛА

Ночная атака: рф ударила по Одесской и Херсонской области, ПВО уничтожила все 8 БпЛА

  •  14328 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с северо-востока

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с северо-востока

  •  19224 просмотра
Канада представляет план бесплатной фармацевтической помощи по контрацептивам и лекарствам от диабета

Канада представляет план бесплатной фармацевтической помощи по контрацептивам и лекарствам от диабета

  •  21110 просмотра
Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

  •  23321 просмотра
На Львовщине слышны свисты пролета ракеты

На Львовщине слышны свисты пролета ракеты

  •  45924 просмотра

Популярные

Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

  •  107716 просмотра
Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

  •  105610 просмотра
Обстрел в Харькове: рф повредила дом на 480 квартир и школу

Обстрел в Харькове: рф повредила дом на 480 квартир и школу

  •  104005 просмотра
Федоренко опроверг захват ключевых высот вблизи Часового Яра противником

Федоренко опроверг захват ключевых высот вблизи Часового Яра противником

  •  102443 просмотра
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС взлетел с аэродрома "Энгельс-2"

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС взлетел с аэродрома "Энгельс-2"

  •  97956 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  316054 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  313191 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  669114 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  616004 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  625959 просмотра

ПВО уничтожила 18 российских воздушных целей, в том числе 9 крылатых ракет и 9 беспилотников

18 воздушных целей было уничтожено в воздушном бою во время нападения рф на Украину прошлой ночью.

Война •   •  10739 просмотра
ПВО уничтожила 18 российских воздушных целей, в том числе 9 крылатых ракет и 9 беспилотников

Двое гражданских получили ранения в результате российского удара по Харькову

Двое гражданских получили ранения в результате вчерашнего российского удара по жилому дому и школе в Харькове.

Война •   •  12379 просмотра
Двое гражданских получили ранения в результате российского удара по Харькову

российская артиллерия снова нанесла удар по Днепропетровской области: информация выясняется

Прошлой ночью рф снова направила тяжелую артиллерию в Днепропетровскую область, выпустив снаряды в сторону села в Марганецкой громаде, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  15984 просмотра
российская артиллерия снова нанесла удар по Днепропетровской области: информация выясняется

российские войска понесли потери: Уничтожено 650 человек личного состава

За минувшие сутки россияне потеряли 650 военнослужащих, в результате чего их общие потери составили 442 170 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Война •   •  14107 просмотра
российские войска понесли потери: Уничтожено 650 человек личного состава

За сутки рф нанесла 17 ракетных ударов, 83 авиационных атак, 87 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 17 ракетных ударов, 83 авиаудара и 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  13893 просмотра
За сутки рф нанесла 17 ракетных ударов, 83 авиационных атак, 87 залповых обстрелов

Ночная атака: рф ударила по Одесской и Херсонской области, ПВО уничтожила все 8 БпЛА

российские войска осуществили ракетные и беспилотные атаки на юг Украины, но все 8 беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Война •   •  14328 просмотра
Ночная атака: рф ударила по Одесской и Херсонской области, ПВО уничтожила все 8 БпЛА

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с северо-востока

Воздушные Силы информируют о возможной атаке баллистическими ракетами с северо-востока.

Война •   •  19224 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с северо-востока

Канада представляет план бесплатной фармацевтической помощи по контрацептивам и лекарствам от диабета

Правительство Канады объявило о планах обеспечить бесплатный доступ к контрацептивам и лекарствам от диабета для миллионов канадцев в рамках первого этапа национальной инициативы по универсальной фармацевтической помощи.

политика •   •  21110 просмотра
Канада представляет план бесплатной фармацевтической помощи по контрацептивам и лекарствам от диабета

Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

Вооруженные Силы Польши активизировали авиацию для контроля воздушного пространства в связи с усилением российской авиации и ракетных ударов по Украине, обеспечивая безопасность польского воздушного пространства.

Война •   •  23321 просмотра
Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

На Львовщине слышны свисты пролета ракеты

Над Львовской областью Украины ракета, о чем сообщил председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, который призвал людей не снимать это на видео.

Общество •   •  45924 просмотра
На Львовщине слышны свисты пролета ракеты