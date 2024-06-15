российские оккупанты 14 июня ударили дроном по Купянску, в результате чего повреждено административное здание. Также враг запустил не менее 5 вражеских КАБов по Кутузовке. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что за прошедшие сутки ударов по Харькову не зафиксировано. Однако, в 16:20 состоялся обстрел села Кутузовка Ольховской территориальной громады.

Оккупанты запустили не менее 5 КАБов. Одно попадание в поле, два попадания на территории фермы, повреждена сельскохозяйственная техника. Четвертое попадание на территории частного домовладения, поврежден дом, без пострадавших. Пятое попадание на территории неработающей фермы - сообщил Синегубов.

По его словам, в Чугуевском районе в селе Бугаевка в результате вражеского обстрела горела трава. Повреждены 2 частных дома.

Также Синегубов сообщил об обстрелах в других районах:

Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горела крыша и комната дома.

Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Глушковка. Попадание вражеского снаряда в землю неподалеку детского сада. Погибла женщина 1966 г.р.

Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате вражеского обстрела разрушены два жилых дома и три дома повреждены. Пострадали два человека: мужчина и женщина - местные, которые жили в одном из домов.

Около 13:45 ч оккупанты ударили дроном по г. Купянск, в результате чего повреждено административное здание - сообщил Синегубов.

Кроме того, он отметил, что на Харьковском российские оккупанты три раза при поддержке авиации пытались штурмовать позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отбиты.

На Купянском направлении произошло десять боевых столкновений с оккупантами. Враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Песчаное. Неподалеку Синьковки все штурмы врага отбиты, в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются бои - рассказал Синегубов.

Напомним

российские оккупанты оказывают давление вблизи Грековки и Невского на Луганщине, однако ситуация пока контролируемая, несмотря на обстрелы и атаки.

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