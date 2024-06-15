Киев • УНН
россияне атаковали Купянск с помощью беспилотника, повредив административное здание, и выпустили не менее 5 авиабомб по Кутузовке, попав в фермерские хозяйства и жилые дома.
российские оккупанты 14 июня ударили дроном по Купянску, в результате чего повреждено административное здание. Также враг запустил не менее 5 вражеских КАБов по Кутузовке. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что за прошедшие сутки ударов по Харькову не зафиксировано. Однако, в 16:20 состоялся обстрел села Кутузовка Ольховской территориальной громады.
Оккупанты запустили не менее 5 КАБов. Одно попадание в поле, два попадания на территории фермы, повреждена сельскохозяйственная техника. Четвертое попадание на территории частного домовладения, поврежден дом, без пострадавших. Пятое попадание на территории неработающей фермы
По его словам, в Чугуевском районе в селе Бугаевка в результате вражеского обстрела горела трава. Повреждены 2 частных дома.
Также Синегубов сообщил об обстрелах в других районах:
Около 13:45 ч оккупанты ударили дроном по г. Купянск, в результате чего повреждено административное здание
Кроме того, он отметил, что на Харьковском российские оккупанты три раза при поддержке авиации пытались штурмовать позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отбиты.
На Купянском направлении произошло десять боевых столкновений с оккупантами. Враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Песчаное. Неподалеку Синьковки все штурмы врага отбиты, в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются бои
Напомним
российские оккупанты оказывают давление вблизи Грековки и Невского на Луганщине, однако ситуация пока контролируемая, несмотря на обстрелы и атаки.
На Харьковщине восстановили движение по мосту через Северский Донец, который взорвали в 2022 году14 июня 2024, 12:41 • 18882 просмотра