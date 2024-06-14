В Харьковской области восстановили движение по мосту через реку Северский Донец, который взорвали в феврале 2022 года во время наступления российских войск. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства восстановления и развития инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

Как отметили в пресс-службе, саперы взорвали только два прогона моста, чтобы восстановить сооружение можно было как можно быстрее и с минимальными затратами.

Первоочередной задачей после освобождения региона стало устройство временной переправы рядом с разрушенным путепроводом. При поддержке норвежского правительства установили для этого два модульных моста, - отметили в Госагентстве.

В пресс-службе также рассказали, что во время восстановления самого моста полностью заменили два пролетных строения и две опоры. Капитально отремонтировали все конструкции с учетом современных нагрузок. Установили автономное освещение на основе солнечных панелей, а также перильные и барьерные ограждения, нанесли разметку.

На Харьковщине проводим восстановление на 13 искусственных сооружениях. На других 9 запланированных к восстановлению сооружений работы приостановили или еще не начали из-за близости к линии фронта. Здесь сохраняется высокая вероятность обстрелов, - добавили в Госагентстве.

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