На Луганщині ворог тисне поблизу Греківки та Невського - Лисогор

російські окупанти тиснуть поблизу Греківки та Невського. Ситуація там наразі залишається контрольованою. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

За минулу добу безпосередньо в Невському пролунало близько 40 вибухів. Село було обстріляне противником з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. З "Градів" росіяни вдарили й по Макіївці. З мінометів та артилерії – по Стельмахівці

За його словами, попри це, жителям Невського та Новолюбівки доставили тижневий запас хліба, продукти харчування та засоби побутової хімії.

Лисогор додав, що попри небезпеку продовжують підтримувати тих, хто ще не вирішив виїхати з прифронтових сіл.

Водночас, противник збільшив кількість атак на Куп’янському та Лиманському напрямках. Загалом там відбулося 19 штурмів з боку росіян. Ще три – на Сіверському напрямку. Ворог тисне поблизу Греківки та Невського. Ситуація там наразі залишається контрольованою

Також за його словами, некерованими авіаційними ракетами загарбники поцілили по території Серебрянського лісу.

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Окрім того, він повідомив, що мінометний обстріл прифронтового села противник здійснив вчора близько 13:00.

У цей час місцева жителька 1969 року народження перебувала на городі поблизу свого будинку – сховатися не встигла. На превеликий жаль, вона загинула. Жінка залишалася в Невському разом зі своєю 84-річною матір’ю, яка потребує постійного догляду. Зараз разом із Красноріченською військовою адміністрацією вирішуємо питання стосовно евакуації літньої жінки у безпечне місце

Додамо

Він вкотре наголосив, що з кожним мешканцем деокупованих сіл, що розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, проводяться регулярні бесіди – людей вмовляють виїздити.

Евакуаційна бригада в нас завжди напоготові. Чекаємо лише на згоду місцевого населення. Щоразу повідомляємо, що допоможемо з пошуком житла, вирішимо інші першочергові проблеми. Та головне – вберегти життя. У Невському і сусідніх селах наразі вкрай небезпечно. Люди це розуміють, але вперто тримаються за власне майно. Тому маємо трагічні випадки