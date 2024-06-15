российские оккупанты давят вблизи Грековки и Невского. Ситуация там пока остается контролируемой. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

За минувшие сутки непосредственно в Невском прозвучало около 40 взрывов. Село было обстреляно противником из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня. Из "Градов" россияне ударили и по Макеевке. Из минометов и артиллерии - по Стельмаховке - написал Лисогор.

По его словам, несмотря на это, жителям Невского и Новолюбовки доставили недельный запас хлеба, продукты питания и средства бытовой химии.

Лысогор добавил, что несмотря на опасность продолжают поддерживать тех, кто еще не решил уехать из прифронтовых сел.

В то же время, противник увеличил количество атак на Купянском и Лиманском направлениях. Всего там произошло 19 штурмов со стороны россиян. Еще три - на Северском направлении. Враг давит вблизи Грековки и Невского. Ситуация там пока остается контролируемой - сообщил Лисогор.

Также по его словам, неуправляемыми авиационными ракетами захватчики попали по территории Серебрянского леса.

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Кроме того, он сообщил, что минометный обстрел прифронтового села противник совершил вчера около 13:00.

В это время местная жительница 1969 года рождения находилась на огороде вблизи своего дома - спрятаться не успела. К большому сожалению, она погибла. Женщина оставалась в Невском вместе со своей 84-летней матерью, которая нуждается в постоянном уходе. Сейчас вместе с Краснореченской военной администрацией решаем вопрос об эвакуации пожилой женщины в безопасное место - рассказал Лысогор.

Добавим

Он в очередной раз подчеркнул, что с каждым жителем деоккупированных сел, расположенных вблизи линии боевого столкновения, проводятся регулярные беседы - людей уговаривают выезжать.

Эвакуационная бригада у нас всегда наготове. Ждем только согласия местного населения. Каждый раз сообщаем, что поможем с поиском жилья, решим другие первоочередные проблемы. Но главное - уберечь жизнь. В Невском и соседних селах сейчас крайне опасно. Люди это понимают, но упорно держатся за собственное имущество. Поэтому имеем трагические случаи - отметил Лысогор.

Напомним

В так называемой "лнр" оккупанты возобновили облавы на мужчин в таких городах, как Луганск, Первомайск, Брянка и Кадиевка. Также проводят набор абитуриентов Луганской академии следственного комитета рф на оккупированной части Херсонской области.

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