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росіяни вдарили дроном по Куп’янську та запустили щонайменше п'ять КАБів по Кутузівці

росіяни вдарили дроном по Куп’янську та запустили щонайменше п'ять КАБів по Кутузівці

Київ • УНН

 • 27285 перегляди

росіяни атакували Куп'янськ за допомогою безпілотника, пошкодивши адміністративну будівлю, і випустили щонайменше 5 авіабомб по Кутузівці, влучивши у фермерські господарства та житлові будинки.

російські окупанти 14 червня вдарили дроном по Куп’янську, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю. Також ворог запустив щонайменше 5 ворожих КАБів по Кутузівці. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Він повідомив, що минулої доби ударів по Харкову не зафіксовано. Проте, о 16:20 відбувся обстріл села Кутузівка Вільхівської територіальної громади.

Окупанти запустили щонайменше 5 КАБів. Одне влучання у полі, два влучання на території ферми, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджено будинок, без постраждалих. П'яте влучання на території непрацюючої ферми

- повідомив Синєгубов.

За його словами, у Чугуївському районі в селі Бугаївка внаслідок ворожого обстрілу горіла трава. Пошкоджено 2 приватних будинки.

Також Синєгубов повідомив про обстріли в інших районах:

  • Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів дах та кімната будинку.
  • Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка. Загинула жінка 1966 р.н.
  • Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки та три будинки пошкоджені. Постраждали двоє людей: чоловік та жінка - місцеві, які жили в одному з будинків.

Близько о 13:45 год  окупанти вдарили дроном по м. Куп’янськ, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю

- повідомив Синєгубов.

Окрім того, він зазначив, що на  Харківському російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції українських підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито.

На Купʼянському напрямку відбулося десять бойових зіткнень з окупантами. Ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка та Піщане. Неподалік Синьківки всі штурми ворога відбито, у районах Петропавлівки і Піщаного ще тривають бої

- розповів Синєгубов.

Нагадаємо

російські окупанти чинять тиск поблизу Греківки та Невського на Луганщині, проте ситуація наразі контрольована, незважаючи на обстріли та атаки.

На Харківщині відновили рух мостом через Сіверський Донець, який підірвали 2022 року14.06.24, 15:41 • 20333 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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