россияне почти две тысячи раз атаковали Донецкую область: есть раненые и разрушения

За прошедшие сутки, 24 апреля, российские войска нанесли 1889 ударов по Донецкой области. Враг применил ракеты, реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны. Об этом заявили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

Согласно данным правоохранителей, ударам подверглись 11 населенных пунктов: города Горняк, Доброполье, Красногоровка, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, села Галициновка, Лысовка, Островское, Соловьево.

Также в результате обстрелов повреждены 17 гражданских объектов - восемь жилых домов, коммунальные предприятия, админздание, магазин, объект социальной инфраструктуры, автомобили.

Как заявили в Нацполиции, три ракеты из ЗРК "С-300" россия направила на Покровск, поврежден социальный объект, без пострадавших.

Трижды оккупанты обстреляли Доброполье - ранили двух гражданских лиц, повредили коммунальные предприятия, админздание, автомобиль. В результате артиллерийских обстрелов травмированы еще два человека - в Красногоровке и Соловьево - резюмировали правоохранители.

Кроме того, по Галициновке враг ударил с беспилотника, сбросив боевую часть РПГ-7. Разрушениям подверглись шесть частных домов и магазин.

Также войска рф атаковали из "Ураганов" Лисовку - повредили частный дом. Еще один дом поврежден в Торецке.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины - подытожили правоохранители.

Дополнение

Отмечается, что вчера с помощью полиции эвакуированы еще 146 человек, из них 22 ребенка. С начала обязательной эвакуации - 157 525 человек, среди них 18 555 - дети, 6 464 - люди с инвалидностью.

За сутки россияне нанесли почти 2 тысячи ударов по Донецкой области: ранены по меньшей мере семь человек