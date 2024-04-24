За сутки россияне нанесли почти 2 тысячи ударов по Донецкой области: ранены по меньшей мере семь человек
Киев • УНН
23 апреля российские войска атаковали 8 населенных пунктов Донецкой области, применив бомбы, РСЗО "Ураган" и "Смерч" и артиллерию, повредив 27 гражданских объектов, в том числе 21 жилой дом, и ранив нескольких мирных жителей.
За прошедшие сутки, 23 апреля, в Донецкой области правоохранители зафиксировали 1865 вражеских обстрелов. Войска рф атаковали гражданских авиабомбами, РСЗО "Ураган", "Смерч", артиллерией. Об этом заявили в Национальной полиции в Донецкой области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в течение 23 апреля под ударом находились 8 населенных пунктов: города Константиновка, Красногоровка, Курахово, Селидово, поселки Острое, Нью-Йорк, села Андреевка, Островское
Повреждены 27 гражданских объектов - 21 жилой дом, гараж, автомобили, линии электропередач.
Правоохранители сообщили, что три управляемые авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ" россия сбросила на Селидово. Разрушениям подверглись 14 частных домов, гараж, автомобиль, ЛЭП.
По Константиновке оккупанты ударили авиабомбой "УМПБ Д-30 СМ" - ранили 5 мирных жителей, повредили 4 частных дома, два автомобиля, электросети.
Также в результате артиллерийских обстрелов есть раненый в Красногоровке, поврежден частный дом.
Кроме того, в результате обстрела из "Урагана" села Нью-Йорк - травмирован человек
Кроме того, в ночь на 24 апреля российские войска атаковали Покровск четырьмя ракетами - тип вооружения устанавливается. Поврежден объект социальной инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.
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Напомним
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