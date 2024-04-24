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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки россияне нанесли почти 2 тысячи ударов по Донецкой области: ранены по меньшей мере семь человек

За сутки россияне нанесли почти 2 тысячи ударов по Донецкой области: ранены по меньшей мере семь человек

Киев  •  УНН

24 апреля 2024, 12:07  •  12604 просмотра

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23 апреля российские войска атаковали 8 населенных пунктов Донецкой области, применив бомбы, РСЗО "Ураган" и "Смерч" и артиллерию, повредив 27 гражданских объектов, в том числе 21 жилой дом, и ранив нескольких мирных жителей.

За прошедшие сутки, 23 апреля, в Донецкой области правоохранители зафиксировали 1865 вражеских обстрелов. Войска рф атаковали гражданских авиабомбами, РСЗО "Ураган", "Смерч", артиллерией. Об этом заявили в Национальной полиции в Донецкой области, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что в течение 23 апреля под ударом находились 8 населенных пунктов: города Константиновка, Красногоровка, Курахово, Селидово, поселки Острое, Нью-Йорк, села Андреевка, Островское

Повреждены 27 гражданских объектов - 21 жилой дом, гараж, автомобили, линии электропередач.

Правоохранители сообщили, что три управляемые авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ" россия сбросила на Селидово. Разрушениям подверглись 14 частных домов, гараж, автомобиль, ЛЭП.

По Константиновке оккупанты ударили авиабомбой "УМПБ Д-30 СМ" - ранили 5 мирных жителей, повредили 4 частных дома, два автомобиля, электросети.

- резюмировали в Нацполиции. 

Также в результате артиллерийских обстрелов есть раненый в Красногоровке, поврежден частный дом.

Кроме того, в результате обстрела из "Урагана" села Нью-Йорк - травмирован человек

Кроме того, в ночь на 24 апреля российские войска атаковали Покровск четырьмя ракетами - тип вооружения устанавливается. Поврежден объект социальной инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины

- подытоживают правоохранители. 

Напомним

Саперы в городе Константиновка Донецкой области обезвредили авиабомбу ОФАБ-250, которая упала посреди частного жилого массива. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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