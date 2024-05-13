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россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и агрофирма
Российско-оккупационные войска 17 раз обстреляли Днепропетровскую область, повредив здания, жилые дома, автомобиль, теплицы, хозяйственные постройки, сельскохозяйственное предприятие, линии электропередач и газопроводы, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе.
Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV
Женская сборная Украины по пляжному волейболу выиграла все шесть матчей, не проиграв ни одного сета, и вышла в финал Кубка наций CEV.
Снайперы рф обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска
российские снайперы обстреляли бронированный автомобиль полиции, который эвакуировал людей из Волчанска Харьковской области, но машина спасла жизнь трем правоохранителям, никто не пострадал.
Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине
В Центре противодействия дезинформации объясняют, что оборонительные фортификации на Харьковщине построены, но из-за угрозы вражеских обстрелов они созданы за пределами "серой зоны".
Омбудсмен о военных преступлениях рф на Харьковщине: людей держат в подвалах, угрожают казнью
россияне удерживают гражданских лиц в подвалах Волчанска Харьковской области, угрожая им расстрелом и принудительным трудом, что является военными преступлениями и нарушением Женевской конвенции, сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Олега Луговского.
Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Саммит мира и оборонную поддержку Украины
Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Трюдо координацию позиций перед Саммитом мира, лидерство Канады в возвращении перемещенных украинских детей, ситуацию на фронте и продолжение оборонной поддержки Украины.
На Донетчине Сил обороны сбили Су-25 рф - Генштаб
Украинские военные сбили российский истребитель Су-25 в Донецкой области.
На митинге против закона об «иноагентах» в Тбилиси задержан гражданин США
Гражданин США был среди 20 человек, задержанных на митинге против грузинского закона об "иностранных агентах" возле парламента в Тбилиси.
Силы обороны потеснили оккупантов и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска - Генштаб
Украинские войска оттеснили российские войска и проводят зачистку северных окраин Волчанска на Харьковском направлении в условиях продолжающихся боев.