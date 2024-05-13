россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и агрофирма

Оккупационные войска рф 17 раз атаковали Днепропетровскую область, используя артиллерию и дроны-камикадзе. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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По его словам, сегодня прилетало по Никополю, Червоногригорьевской и Мировской громадах.

Повреждены пятиэтажка, 16 частных домов, авто и несколько теплиц. Разбиты 10 хозяйственных построек, еще одна - разрушена. Избита агрофирма. Задело линии электропередач и газопроводы - рассказал Лысак.

Предварительно информации о пострадавших в результате российских атак нет.

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