росіяни майже два десятки разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджені житлові будинки та агрофірма
Київ • УНН
Російсько-окупаційні війська 17 разів обстріляли Дніпропетровську область, пошкодивши будівлі, житлові будинки, автомобіль, теплиці, господарські споруди, сільськогосподарське підприємство, лінії електропередач та газопроводи, використовуючи артилерію та безпілотники-камікадзе.
Окупаційні війська рф 17 разів атакували Дніпропетровщину, використовуючи артилерію та дрони-камікадзе. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За його словами, сьогодні прилітало по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків, авто і кілька теплиць. Потрощені 10 господарських споруд, ще одна – зруйнована. Побита агрофірма. Зачепило лінії електропередач та газогони
Попередньо інформації про постраждалих внаслідок російських атак немає.
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