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росіяни майже два десятки разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджені житлові будинки та агрофірма

Київ • УНН

 • 21704 перегляди

Російсько-окупаційні війська 17 разів обстріляли Дніпропетровську область, пошкодивши будівлі, житлові будинки, автомобіль, теплиці, господарські споруди, сільськогосподарське підприємство, лінії електропередач та газопроводи, використовуючи артилерію та безпілотники-камікадзе.

Окупаційні війська рф 17 разів атакували Дніпропетровщину, використовуючи артилерію та дрони-камікадзе. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

За його словами, сьогодні прилітало по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків, авто і кілька теплиць. Потрощені 10 господарських споруд, ще одна – зруйнована. Побита агрофірма. Зачепило лінії електропередач та газогони 

- розповів Лисак. 

Попередньо інформації про постраждалих внаслідок російських атак немає.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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