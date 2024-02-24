россияне обстреляли 10 населенных пунктов на Херсонщине, ранены 4 человека, повреждены дома - ОВА

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  174629 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  203083 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  200483 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  236155 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  260454 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  227545 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  233837 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234510 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обстреляли 10 населенных пунктов на Херсонщине, ранены 4 человека, повреждены дома - ОВА

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 11 многоэтажек и 23 частных дома.

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"В единстве наша победа": Главнокомандующий ВСУ Сирский в годовщину полномасштабного вторжения рф

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поблагодарил украинских защитников, которые отражают российские атаки, и подчеркнул необходимость дальнейшего единства для достижения победы.

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"В единстве наша победа": Главнокомандующий ВСУ Сирский в годовщину полномасштабного вторжения рф

В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии

Премьер-министры Италии, Джорджия Мелони и Бельгии Александр Де Кру прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину российского вторжения.

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В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев во вторую годовщину вторжения России в Украину, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку страны.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР - источники

Украинские спецслужбы СБУ и ГУР нанесли удар с беспилотника по крупному металлургическому заводу в Новолипецке, который поставляет сырье для российского военного производства.

Война •   •  15978 просмотра
Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР - источники

Джастин Трюдо и Борис Джонсон в Киеве - Гончаренко

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон приехали в Киев.

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Джастин Трюдо и Борис Джонсон в Киеве - Гончаренко

Армия рф понесла более 409 000 потерь личного состава с начала вторжения в феврале 2022 года

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние 2 года полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска потеряли более 409 000 военнослужащих, в том числе 770 за последние сутки, а также тысячи танков, бронемашин, артиллерийских систем и другой техники.

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Армия рф понесла более 409 000 потерь личного состава с начала вторжения в феврале 2022 года

Воздушные силы уничтожили 12 российских БпЛА и 2 ракеты Х-59

В течение суток ПВО уничтожила 12 российских беспилотников "Shahed" и 2 управляемые ракеты Х-59.

Война •   •  22285 просмотра
Воздушные силы уничтожили 12 российских БпЛА и 2 ракеты Х-59

За последние сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 141 залповых обстрелов

За сутки произошло 84 боевых столкновения: рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиаудара и 141 удар из реактивных систем залпового огня, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Война •   •  22786 просмотра
За последние сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 141 залповых обстрелов

российские школы возьмут интервью путина и Карлсона за основу новой учебной программы

Теперь российские ученики будут изучать учебные материалы на основе интервью между путиным и Такером Карлсоном, участвуя в контекстном обучении и дебатах вокруг обсуждаемых тем.

Новости Мира •   •  19392 просмотра
российские школы возьмут интервью путина и Карлсона за основу новой учебной программы