россияне обстреляли 10 населенных пунктов на Херсонщине, ранены 4 человека, повреждены дома - ОВА
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 11 многоэтажек и 23 частных дома.
"В единстве наша победа": Главнокомандующий ВСУ Сирский в годовщину полномасштабного вторжения рф
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поблагодарил украинских защитников, которые отражают российские атаки, и подчеркнул необходимость дальнейшего единства для достижения победы.
В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии
Премьер-министры Италии, Джорджия Мелони и Бельгии Александр Де Кру прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину российского вторжения.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев во вторую годовщину вторжения России в Украину, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку страны.
Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР - источники
Украинские спецслужбы СБУ и ГУР нанесли удар с беспилотника по крупному металлургическому заводу в Новолипецке, который поставляет сырье для российского военного производства.
Джастин Трюдо и Борис Джонсон в Киеве - Гончаренко
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон приехали в Киев.
Армия рф понесла более 409 000 потерь личного состава с начала вторжения в феврале 2022 года
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние 2 года полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска потеряли более 409 000 военнослужащих, в том числе 770 за последние сутки, а также тысячи танков, бронемашин, артиллерийских систем и другой техники.
Воздушные силы уничтожили 12 российских БпЛА и 2 ракеты Х-59
В течение суток ПВО уничтожила 12 российских беспилотников "Shahed" и 2 управляемые ракеты Х-59.
За последние сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 141 залповых обстрелов
За сутки произошло 84 боевых столкновения: рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиаудара и 141 удар из реактивных систем залпового огня, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
российские школы возьмут интервью путина и Карлсона за основу новой учебной программы
Теперь российские ученики будут изучать учебные материалы на основе интервью между путиным и Такером Карлсоном, участвуя в контекстном обучении и дебатах вокруг обсуждаемых тем.