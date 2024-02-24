россияне обстреляли 10 населенных пунктов на Херсонщине, ранены 4 человека, повреждены дома - ОВА

За прошедшие сутки россияне обстреляли 9 населенных пунктов на Херсонщине и город Херсон. Известно о 4 раненых, а также о повреждении многоэтажек и частных домов, передает Херсонская ОГА, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Херсонская ОВА, что по состоянию на 6 утра оккупанты обстреляли Новотягинку, Тягинку, Приднепровское, Кизомис, Змиевку, Ингулец, Велетенское, Станислав, Осокоровку, Антоновку и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 11 многоэтажек и 23 частных дома. Зафиксированы обстрелы 4 админзданий и трансформаторной подстанции - добавляют в ОВА.

Кроме того, в результате попаданий в селах Ингулец и Станислав Херсонского района повреждены два учебных заведения и машины и гаражи. В Великанском Херсонского района враг попал в газопровод. Четыре человека получили ранения.

Напомним

Ночью подразделения ПВО сбили 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты Х-59, но один сбитый беспилотник вызвал разрушения, пожар и жертвы в жилом районе Одессы.