росіяни обстріляли 10 населених пунктів на Херсонщині, поранено 4 людини, пошкоджено будинки - ОВА
Київ • УНН
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 11 багатоповерхівок та 23 приватні будинки.
Минулої доби росіяни обстріляли 9 населених пунктів на Херсонщині та місто Херсон. Наразі відомо про 4 поранених, а також про пошкодження багатоповерхівок та приватних будинків, передає Херсонська ОВА, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє Херсонська ОВА, що станом на 6 ранку окупанти обстріляли Новотягинку, Тягинку, Придніпровське, Кізомис, Зміївку, Інгулець, Велетенське, Станіслав, Осокорівку, Антонівку та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 11 багатоповерхівок та 23 приватні будинки. Зафіксовані обстріли 4 адмінбудівель та трансформаторної підстанції
Окрім того, внаслідок влучань у селах Інгулець та Станіслав Херсонського району пошкоджені два навчальні заклади та автівки й гаражі. У Велетенському Херсонського району ворог поцілив у газогін. Четверо людей отримали поранення.
Нагадаємо
Вночі підрозділи ППО збили 12 безпілотників-камікадзе і 2 ракети Х-59, але один збитий безпілотник спричинив руйнування, пожежу і жертви в житловому районі Одеси.