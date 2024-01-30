россия заявляет, что разместит новые виды вооружения на Курилах

россия планирует разместить на Курильских островах, которые Япония считает своей территорией, новые виды вооружения. Об этом сообщил в соцсети Х заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, пишет УНН.

Детали

Он связал размещение вооружения на Курильских островах с их развитием и ростом стратегической роли. Также он считает, что премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за мирный договор с россией, но при условии обсуждения Курил и сохранения санкций.

Хотя в то же время Медведев заявил, что рф наплевать на "чувства японцев" относительно Курильских островов, поскольку эти спорные территории принадлежат россии.

Контекст

Четыре острова, известные как Северные территории Японии, были захвачены ссср в конце Второй мировой войны. В 2022 году в ежегодном внешнеполитическом докладе Япония вновь квалифицировала северные Курильские острова, как незаконно оккупированные россией. Такое заявление страна сделала на фоне ухудшения отношений с москвой после ее полномасштабного вторжения в Украину.

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