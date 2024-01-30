россия заявляет, что разместит новые виды вооружения на Курилах
Киев • УНН
россия планирует разместить новое вооружение на спорных Курильских островах, что вызывает критику со стороны Японии, которая считает их своей территорией. медведев заявил, что россию не волнуют "чувства" Японии относительно островов, поскольку россия считает их своими.
россия планирует разместить на Курильских островах, которые Япония считает своей территорией, новые виды вооружения. Об этом сообщил в соцсети Х заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, пишет УНН.
Детали
Он связал размещение вооружения на Курильских островах с их развитием и ростом стратегической роли. Также он считает, что премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за мирный договор с россией, но при условии обсуждения Курил и сохранения санкций.
Хотя в то же время Медведев заявил, что рф наплевать на "чувства японцев" относительно Курильских островов, поскольку эти спорные территории принадлежат россии.
Контекст
Четыре острова, известные как Северные территории Японии, были захвачены ссср в конце Второй мировой войны. В 2022 году в ежегодном внешнеполитическом докладе Япония вновь квалифицировала северные Курильские острова, как незаконно оккупированные россией. Такое заявление страна сделала на фоне ухудшения отношений с москвой после ее полномасштабного вторжения в Украину.
россия вывезла системы ПВО с Курильских островов - Kyodo News31 август 2023, 22:27 • 466743 просмотра
россия заявляет, что разместит новые виды вооружения на Курилах
россия планирует разместить новое вооружение на спорных Курильских островах, что вызывает критику со стороны Японии, которая считает их своей территорией. медведев заявил, что россию не волнуют "чувства" Японии относительно островов, поскольку россия считает их своими.
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