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росія заявляє, що розмістить нові види озброєння на Курилах

росія заявляє, що розмістить нові види озброєння на Курилах

Київ • УНН

 • 25022 перегляди

росія планує розмістити нове озброєння на спірних Курильських островах, що викликає критику з боку Японії, яка вважає їх своєю територією. медведєв заявив, що росію не хвилюють "почуття" Японії щодо островів, оскільки росія вважає їх своїми.

росія планує розмістити на Курильських островах, які Японія вважає своєю територією, нові види озброєння. Про це повідомив в соцмережі Х заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, пише УНН.

Деталі

Він пов'язав розміщення озброєння на Курильських островах з їх розвитком та зростанням стратегічної ролі. Також він вважає, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виступив за мирний договір з росією, але за умови обговорення Курил і збереження санкцій.

Хоча водночас медведєв заявив, що рф наплювати на "почуття японців" щодо Курилських островів, оскільки ці спірні території належать росії.

Контекст

Чотири острови, відомі як Північні території Японії, були захоплені срср наприкінці Другої світової війни. У 2022 році у щорічній зовнішньополітичній доповіді Японія знову кваліфікувала північні Курильські острови, як незаконно окуповані росією. Таку заяву країна зробила на тлі погіршення відносин з москвою після її повномасштабного вторгнення в Україну.

росія вивезла системи ППО з Курильських островів – Kyodo News01.09.23, 01:27 • 466853 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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