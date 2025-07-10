Заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков анонсировал, что государство-агрессор и Соединенные Штаты скоро согласуют новый раунд переговоров, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

рябков также добавил, что диалог рф и США по обмену заключенными продолжается. По его словам, специализированные структуры обеих стран взаимодействуют между собой.

Заместитель министра также подчеркнул, что торможения в проработке повестки дня переговоров с США нет. Есть только техническая пауза.

Дополнение

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что Кремль, похоже, отказывается от перспективы двусторонних переговоров с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями, чтобы добиться от США превентивных уступок по войне в Украине.

Россия продолжает тактику ультиматумов и дипломатических манипуляций вместо реальных шагов к миру. кремль требует от НАТО остановить расширение, сократить контингент в Восточной Европе.