В россии заявили, что скоро согласуют новый раунд переговоров с США

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
14:43 • 12166 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
13:59 • 20750 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
13:33 • 14306 просмотра
Украина привлекла 10 млрд евро: Зеленский заявил, что на Конференции по восстановлению подписано 200 соглашений
Эксклюзив
13:06 • 14674 просмотра
Отмена маркетинга уничтожает аптеки – экономист Кушнирук
11:35 • 16904 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: миссия ООН по правам человека
10:35 • 24361 просмотра
ЕС запускает новый фонд для восстановления Украины и объявил о возможности привлечь до €10 млрд
10 июля, 09:06 • 22450 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
10 июля, 05:46 • 29438 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
10 июля, 05:30 • 71302 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
10 июля, 05:21 • 29241 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4.2м/с
49%
742мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория10 июля, 05:10 • 40597 просмотра
Львов страдает от масштабных подтоплений из-за ливня: местами вода достигает почти 3 метров10 июля, 06:16 • 29743 просмотра
Для восстановления Украины нужен новый "План Маршалла" - Келлог10 июля, 07:25 • 20437 просмотра
Смертельная стрельба в Киеве: убит полковник СБУ Иван Воронич10 июля, 08:58 • 26109 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы12:07 • 24925 просмотра
публикации
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
14:43 • 12166 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
Эксклюзив
13:59 • 20750 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы12:07 • 26476 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 10 июля, 05:30 • 71302 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом9 июля, 17:25 • 76999 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
Елена Зеленская
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Рим
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 145713 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 274794 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 453743 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 282383 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 390756 просмотра
Актуальное
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
Старлинк
Signal
Ланцет (барражирующий боеприпас)

В россии заявили, что скоро согласуют новый раунд переговоров с США

Киев • УНН

 • 1868 просмотра

Заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков анонсировал скорое согласование нового раунда переговоров с США. Диалог по обмену заключенными продолжается, специализированные структуры взаимодействуют, есть только техническая пауза.

В россии заявили, что скоро согласуют новый раунд переговоров с США

Заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков анонсировал, что государство-агрессор и Соединенные Штаты скоро согласуют новый раунд переговоров, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

рябков также добавил, что диалог рф и США по обмену заключенными продолжается. По его словам, специализированные структуры обеих стран взаимодействуют между собой.

Заместитель министра также подчеркнул, что торможения в проработке повестки дня переговоров с США нет. Есть только техническая пауза.

Дополнение

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что Кремль, похоже, отказывается от перспективы двусторонних переговоров с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями, чтобы добиться от США превентивных уступок по войне в Украине.

Россия продолжает тактику ультиматумов и дипломатических манипуляций вместо реальных шагов к миру. кремль требует от НАТО остановить расширение, сократить контингент в Восточной Европе.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Институт изучения войны
НАТО
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9