У росії заявили, що скоро узгодять новий раунд переговорів із США

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини e підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
14:43 • 12696 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини e підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
13:59 • 21631 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
13:33 • 14726 перегляди
Україна залучила 10 млрд євро: Зеленський заявив, що на Конференції з відбудови підписано 200 угод
Ексклюзив
13:06 • 15082 перегляди
Скасування маркетингу знищує аптеки - економіст Кушнірук
11:35 • 17252 перегляди
Кількість жертв серед цивільних в Україні за червень досягла максимуму за три роки: місія ООН з прав людини
10:35 • 24828 перегляди
ЄС запускає новий фонд для відбудови України і оголосив про можливість залучити до €10 млрд
10 липня, 09:06 • 22582 перегляди
Убивство співробітника СБУ в Києві: відкрито кримінальне провадження
10 липня, 05:46 • 29475 перегляди
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
10 липня, 05:30 • 71680 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит
Ексклюзив
10 липня, 05:21 • 29250 перегляди
Конференція з відбудови України в Римі: на яку допомогу варто очікувати і яких сум потребує наша держава
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4.2м/с
49%
742мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію10 липня, 05:10 • 41373 перегляди
Львів потерпає від масштабних підтоплень через зливу: місцями вода сягає майже 3 метрів10 липня, 06:16 • 30514 перегляди
Для відбудови України потрібен новий "План Маршалла" - Келлог10 липня, 07:25 • 21217 перегляди
Смертельна стрілянина в Києві: вбито поковника СБУ Івана Воронича10 липня, 08:58 • 26932 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими12:07 • 26503 перегляди
Публікації
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини e підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
14:43 • 12684 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
Ексклюзив
13:59 • 21603 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими12:07 • 27165 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит 10 липня, 05:30 • 71675 перегляди
Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом9 липня, 17:25 • 77338 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рим
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 145900 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 274964 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 453899 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 282535 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 390898 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Signal
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Бук (ЗРК)

У росії заявили, що скоро узгодять новий раунд переговорів із США

Київ • УНН

 • 1892 перегляди

Заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков анонсував швидке узгодження нового раунду переговорів зі США. Діалог щодо обміну ув'язненими триває, спеціалізовані структури взаємодіють, є лише технічна пауза.

У росії заявили, що скоро узгодять новий раунд переговорів із США

Заступник міністра іноземних справ росії сергій рябков анонсував, що держава-агресорка і Сполучені Штати скоро узгодять новий раунд переговорів, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Рябков також додав, що діалог рф та США щодо обміну ув'язненими продовжується. За його словами, спеціалізовані структури обох країн взаємодіють між собою.

Заступник міністра також наголосив, що гальмування в опрацюванні порядку денного переговорів із США немає. Є лише технічна пауза.

Доповнення

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що кремль, схоже, відмовляється від перспективи двосторонніх переговорів із Сполученими Штатами щодо контролю над озброєннями, щоб добитися від США превентивних поступок щодо війни в Україні.

росія продовжує тактику ультиматумів і дипломатичних маніпуляцій замість реальних кроків до миру. Кремль вимагає від НАТО зупинити розширення, скоротити контингент у Східній Європі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Інститут вивчення війни
НАТО
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9