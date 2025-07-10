Заступник міністра іноземних справ росії сергій рябков анонсував, що держава-агресорка і Сполучені Штати скоро узгодять новий раунд переговорів, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

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Рябков також додав, що діалог рф та США щодо обміну ув'язненими продовжується. За його словами, спеціалізовані структури обох країн взаємодіють між собою.

Заступник міністра також наголосив, що гальмування в опрацюванні порядку денного переговорів із США немає. Є лише технічна пауза.

Доповнення

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що кремль, схоже, відмовляється від перспективи двосторонніх переговорів із Сполученими Штатами щодо контролю над озброєннями, щоб добитися від США превентивних поступок щодо війни в Україні.

росія продовжує тактику ультиматумів і дипломатичних маніпуляцій замість реальних кроків до миру. Кремль вимагає від НАТО зупинити розширення, скоротити контингент у Східній Європі.