россия атаковала Одессу, есть попадание в жилой дом

Одесса подверглась атаке рф, есть попадание в жилой дом, сообщил в субботу глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.

Враг атаковал Одессу. Есть попадание в жилой дом. Детали выясняем - написал Лысак.

Враг снова атаковал портовую инфраструктуру на Николаевщине, задело гражданское судно

Перед этим ВС ВСУ сообщали о вражеской ракете на Одессу и БпЛА на Одессу с акватории.