россия атаковала Одессу, есть попадание в жилой дом
Киев • УНН
Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил об атаке рф на Одессу с попаданием в жилой дом. Детали происшествия в настоящее время выясняются.
Одесса подверглась атаке рф, есть попадание в жилой дом, сообщил в субботу глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал Одессу. Есть попадание в жилой дом. Детали выясняем
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Перед этим ВС ВСУ сообщали о вражеской ракете на Одессу и БпЛА на Одессу с акватории.