российский обстрел вызвал пожар в нежилом помещении Киева

В четверг, 3 июля, в результате российского обстрела в одном из районов Киева загорелось нежилое помещение. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

В результате атаки россиян в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении - говорится в сообщении.

"Информация о пострадавших устанавливается", - добавил чиновник.

Напомним

В четверг, 3 июля, глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко предупредил о вероятности атаки вражескими дронами на столицу. ПВО уже работало по одиночным целям, но ряд российских БПЛА приближается к Киеву.

Обломки беспилотного летательного аппарата нашли в Днепровском районе Киева вблизи учебного заведения и нескольких жилых домов. Экстренные службы работают на месте происшествия.

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков сбитого БПЛА. Информация о последствиях в Оболонском районе не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе, предварительно, возгорание на крыше жилой 16-этажки.