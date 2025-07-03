российский обстрел вызвал пожар в нежилом помещении Киева
Киев • УНН
3 июля в результате российского обстрела в Соломенском районе Киева загорелось нежилое помещение. Информация о пострадавших устанавливается.
В четверг, 3 июля, в результате российского обстрела в одном из районов Киева загорелось нежилое помещение. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.
В результате атаки россиян в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении
"Информация о пострадавших устанавливается", - добавил чиновник.
Напомним
В четверг, 3 июля, глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко предупредил о вероятности атаки вражескими дронами на столицу. ПВО уже работало по одиночным целям, но ряд российских БПЛА приближается к Киеву.
Обломки беспилотного летательного аппарата нашли в Днепровском районе Киева вблизи учебного заведения и нескольких жилых домов. Экстренные службы работают на месте происшествия.
В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков сбитого БПЛА. Информация о последствиях в Оболонском районе не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что в Оболонском районе, предварительно, возгорание на крыше жилой 16-этажки.