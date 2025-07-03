російський обстріл спричинив пожежу в нежитловому приміщенні Києва

У четвер, 3 липня внаслідок російського обстрілу, в одному з районів Києва загорілося нежитлове приміщення. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

Внаслідок атаки росіян у Соломʼянському районі сталося займання в нежитловому приміщенні - йдеться у дописі.

"Інформація про постраждалих встановлюється", - додав чиновник.

Нагадаємо

У четвер, 3 липня голова Київської МВА Тимур Ткаченко попередив про ймовірність атаки ворожими дронами на столицю. ППО вже працювало по одиночних цілях, але низка російських БпЛА наближається до Києва.

Уламки безпілотного літального апарату знайшли у Дніпровському районі Києва поблизу навчального закладу та кількох житлових будинків. Екстрені служби працюють на місці події.

У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. Інформація про наслідки в Оболонському районі не підтвердилася.

Раніше повідомлялось, що в Оболонському районі, попередньо, займання на даху житлової 16-поверхівки.