российский генерал клименко, которого обвиняют в пытках, погиб в Украине - СМИ
Киев • УНН
Сообщается о гибели генерал-майора павла клименко, командира 5-й мотострелковой бригады. Его обвиняли в организации пыток военных и вымогательстве денег с подчиненных.
Во время боевых действий в Украине, вероятно, погиб генерал-майор российской армии павел клименко. Об этом сообщили пророссийские паблики, а также пишет Радио Свобода, передает УНН.
Детали
Генерал клименко командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой имени александра захарченко. О его гибели пишут в соцсетях. Оппозиционное российское издание "Важные истории" подтвердило, что сообщение о смерти генерала прокомментировали его родственники.
Обстоятельства его смерти пока неизвестны.
клименко обвиняли в организации пыток и в сборе денег с подчиненных за отправку в тыл.
В расследовании издания "Астра" говорилось о том, что клименко организовал пытки российских военнослужащих на территории заброшенной шахты в оккупированном Донецке. Там их заставляли согласиться на участие в штурмовых группах и требовали у них деньги.
Добавим
Это уже 13-е сообщение о гибели российского генерала в Украине, из которых только восемь подтверждены официально.
В частности, в феврале этого года в результате удара по оккупированному россиянами аэродрому Бельбек, что в Крыму, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант александр татаренко.
Летом прошлого года российский генерал сергей горячев, почти наверняка был ликвидирован на юге Украины. На момент смерти он исполнял обязанности командующего российской 35-й общевойсковой армией.
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