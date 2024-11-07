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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский генерал клименко, которого обвиняют в пытках, погиб в Украине - СМИ

российский генерал клименко, которого обвиняют в пытках, погиб в Украине - СМИ

Киев  •  УНН

18:42 • 1163 просмотра

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Сообщается о гибели генерал-майора павла клименко, командира 5-й мотострелковой бригады. Его обвиняли в организации пыток военных и вымогательстве денег с подчиненных.

Во время боевых действий в Украине, вероятно, погиб генерал-майор российской армии павел клименко. Об этом сообщили пророссийские паблики, а также пишет Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Генерал клименко командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой имени александра захарченко. О его гибели пишут в соцсетях. Оппозиционное российское издание "Важные истории" подтвердило, что сообщение о смерти генерала прокомментировали его родственники.

Обстоятельства его смерти пока неизвестны.

клименко обвиняли в организации пыток и в сборе денег с подчиненных за отправку в тыл.

В расследовании издания "Астра" говорилось о том, что клименко организовал пытки российских военнослужащих на территории заброшенной шахты в оккупированном Донецке. Там их заставляли согласиться на участие в штурмовых группах и требовали у них деньги.

Добавим

Это уже 13-е сообщение о гибели российского генерала в Украине, из которых только восемь подтверждены официально.

В частности, в феврале этого года в результате удара по оккупированному россиянами аэродрому Бельбек, что в Крыму, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант александр татаренко.

Летом прошлого года российский генерал сергей горячев, почти наверняка был ликвидирован на юге Украины. На момент смерти он исполнял обязанности командующего российской 35-й общевойсковой армией.

В оккупированном Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко2 октября 2024, 12:42 • 15393 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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