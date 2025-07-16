российский дрон атаковал Никополь: трое спасателей и двое гражданских получили травмы

В Никополе в результате попадания дрона РФ получили травмы три спасателя и двое гражданских людей. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram, передает УНН.

Детали

По информации ГСЧС, вечером 16 июля в результате вражеского удара FPV-дроном по городу Никополь загорелся грузовой автомобиль.

Отмечается, что во время ликвидации последствий атаки, враг повторно нанес удар по спасателям, применив беспилотник.

Три сотрудника ГСЧС получили травмы, они госпитализированы в больницу. Также в результате атаки пострадали двое гражданских, мужчина и женщина - говорится в сообщении ГСЧС.

"Пожар ликвидирован на площади 6 кв.м", - добавили спасатели.

Напомним

В результате утреннего артобстрела Никополя в среду, 16 июля погибла женщина, пять человек травмированы, двух женщин спасли. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Ночью Днепропетровщину атаковали БПЛА и ракетами, есть попадания и пострадавшие.

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