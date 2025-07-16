російський дрон атакував Нікополь: троє рятувальників та двоє цивільних отримали травми

У Нікополі внаслідок влучання дрону рф отримали травми три рятувальника та двоє цивільних людей. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram, передає УНН.

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За інформацією ДСНС, увечері 16 липня внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль.

Зазначається, що під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальникам, застосувавши безпілотник.

Три співробітника ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні. Також внаслідок атаки постраждали двоє цивільних, чоловік та жінка - йдеться у дописі ДСНС.

"Пожежу ліквідовано на площі 6 кв.м", - додали рятувальники.

Нагадаємо

Внаслідок ранкового артобстрілу Нікополя у середу, 16 липня загинула жінка, п'ятеро людей травмовані, двох жінок врятували. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Вночі Дніпропетровщину атакували БпЛА та ракетами, є влучання та постраждалі.

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