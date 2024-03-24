россия продолжает строить железную дорогу на оккупированных территориях Украины, которая будет уязвимой для ракетных ударов со стороны ВСУ. Как пишет УНН, об этом сообщается в отчете британской разведки.

Детали

По информации британской разведки, 18 марта путин упомянул о строительстве железнодорожной линии из hостова через временно оккупированные территории Украины в Крым. Новая линия в итоге должна достичь Севастополя и дублировать rерченский мост.

путин также заявил, что первый завершенный участок железной дороги восстанавливает доступ к Бердянску. Британская разведка отмечает, что указанная железная дорога проходит через территорию, которая уязвима для украинских высокоточных ударных систем большой дальности.

Новая железнодорожная линия к югу от Донецка имеет длину почти 60 км и строилась восемь месяцев. Это, вероятно, один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за боевых действий в районе Донецка - говорится в отчете.

При этом в разведке добавляют, что одной из целей рф будет поддержка активности в Мариуполе. В Минобороны Британии заявили, что россияне, вероятно, захотят восстановить "Азовсталь" и другие объекты, которые разрушили в 2022 году.

В СНБО рассказали, какую на самом деле цель имеет строительство российской железной дороги в оккупированный Крым