российская тактическая авиация активизировалась в Полтавской, Сумской и Харьковской областях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  60314 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
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Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  100865 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  96848 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134922 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134117 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133481 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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российская тактическая авиация активизировалась в Полтавской, Сумской и Харьковской областях

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  1561 просмотра
российская тактическая авиация активизировалась в Полтавской, Сумской и Харьковской областях

Силы рф продолжают атаковать Сумскую область: 15 обстрелов и 83 взрыва за день

В Сумской области за сутки зафиксировано 15 обстрелов территорий и населенных пунктов, в результате которых произошло 83 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, беспилотники и ракеты.

Война •   •  3342 просмотра
Силы рф продолжают атаковать Сумскую область: 15 обстрелов и 83 взрыва за день

Гранты на кино от ЕС: два украинских кинофестиваля получили финансирование по программе "Креативная Европа"

Два украинских кинофестиваля - Одесский международный кинофестиваль и Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов - получили гранты от программы ЕС "Креативная Европа".

Культура •   •  2542 просмотра
Гранты на кино от ЕС: два украинских кинофестиваля получили финансирование по программе "Креативная Европа"

США требуют от Израиля прекращения огня, угрожают сменой политики на фоне кризиса в Газе

Соединенные Штаты требуют от Израиля немедленного прекращения огня и угрожают изменить свою политику поддержки, если гуманитарный кризис в Газе не улучшится.

Новости Мира •   •  4974 просмотра
США требуют от Израиля прекращения огня, угрожают сменой политики на фоне кризиса в Газе

Блинкен настаивает на срочности помощи для Украины, и удвоении поддержки со стороны союзников НАТО

Блинкен настаивает на том, что Украина срочно нуждается в дополнительной помощи, такой как противовоздушная оборона, артиллерия и боеприпасы, и призывает союзников удвоить или утроить объемы предоставления ресурсов, поскольку безопасность Украины является вопросом глобальной безопасности.

Война •   •  11293 просмотра
Блинкен настаивает на срочности помощи для Украины, и удвоении поддержки со стороны союзников НАТО

Утвердил запланированное: Зеленский заслушал первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки

Президент Зеленский одобрил планы нового главы Службы внешней разведки Украины генерала Олега Иващенко на должности.

Война •   •  10589 просмотра
Утвердил запланированное: Зеленский заслушал первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки

В ответ на критику Германии относительно охоты, Ботсвана обещает отправить в ФРГ 20 тысяч диких слонов

Президент Ботсваны Мокгветси Масиси пригрозил отправить 20 000 диких слонов в Германию в ответ на критику правительством ФРГ охоты на животных в африканской стране. Это также является реакцией на предложение немецких чиновников ограничить импорт охотничьих трофеев.

Новости Мира •   •  9271 просмотра
В ответ на критику Германии относительно охоты, Ботсвана обещает отправить в ФРГ 20 тысяч диких слонов

Армия рф наносит удар по Харькову, слышны взрывы

российская армия наносит удар по Харькову, слышны взрывы, жителей призывают укрыться в укрытиях.

Война •   •  11810 просмотра
Армия рф наносит удар по Харькову, слышны взрывы

НАТО стремится создать мост для членства Украины в Альянсе - Блинкен

НАТО стремится создать мост для будущего членства Украины в Альянсе, предлагая дополнительную поддержку и расширяя сотрудничество, поскольку Украина проводит реформы, необходимые для вступления в Альянс.

Война •   •  12786 просмотра
НАТО стремится создать мост для членства Украины в Альянсе - Блинкен

"Союзники по НАТО должны сделать две вещи": Столтенберг о стратегии помощи Украине в войне с рф

Страны-члены НАТО должны оказать немедленную экстренную поддержку Украине системами противовоздушной обороны, ракетами и боеприпасами, а также создать долгосрочную, предсказуемую структуру, подкрепленную финансовыми обязательствами, для обеспечения непрерывной поддержки Украины против вооруженной агрессии со стороны россии.

Война •   •  13087 просмотра
"Союзники по НАТО должны сделать две вещи": Столтенберг о стратегии помощи Украине в войне с рф