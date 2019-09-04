Рабочие подгруппы по Донбассу начали встречу в Минске

"В Минске начали свою работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Добавим, очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 4 сентября.

Напомним, в течение "хлебного" перемирии, о котором ранее договорилась ТКГ, с 21 июля по 2 сентября, на Донбассе зафиксировано 32 вражеских обстрела позиций подразделений Объединенных сил.