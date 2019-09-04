За час "хлібного" перемир'я на Донбасі 32 ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Впродовж "хлібного" перемир’я, з 21 липня по 2 вересня, на Донбасі зафіксовано 32 ворожих обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Про це з посиланням на дані української сторони СЦКК повідомили у середу в пресцентрі ООС, передає УНН.
"Впродовж "хлібного" перемир’я українська сторона СЦКК неодноразово фіксувала факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ та їхніх найманців. Зокрема, у період з 21 липня по 2 вересня 2019 року противник здійснив 32 обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Встановлено, що під час вогню окупанти випустили 247 боєприпасів, з них артилерійських снарядів калібром 122 мм (9 снарядів), міномети 82-го калібру (112 мін), міномети 120-го калібру (126 мін)", - повідомили у штабі.
В одному з випадків, 29 серпня, як зазначається, під ворожий обстріл потрапило подвір’я житлового будинку в селищі Новолуганському. "Внаслідок влучення кулі калібру 7,62 мм було поранено сімдесятидев’ятирічну жінку. Постраждалу було доставлено до Світлодарської міської лікарні з діагнозом: "… відкритий вогнепальний перелам верхньої треті кісток лівої голені", - додали у штабі.
Під час іншого випадку, 31 серпня, як вказано, ворог обстріляв район населеного пункту Водяне із забороненої мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібром 122 мм (6 прильотів із 7).
"Таким чином наведені вище факти свідчать про те, що бойова активність окупантів спрямована, насамперед, на дискредитацію підрозділів ЗСУ в очах місцевого населення та світової спільноти. Крім того, це свідчить про відверте ігнорування і зневагу до світової спільноти окупаційних військ та повне не дотримання мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в межах ТКГ щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін, а також про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту", - вказано у заяві.
Нагадаємо, 3 вересня бойовики на Донбасі 10 разів обстрілювали українські позиції, 4 бійців поранено.