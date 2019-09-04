За время "хлебного" перемирия на Донбассе 32 вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. На протяжении "хлебного" перемирия, с 21 июля по 2 сентября, на Донбассе зафиксировано 32 вражеских обстрела позиций подразделений Объединенных сил. Об этом со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК сообщили в среду в пресс-центре ООС, передает УНН.
"На протяжении "хлебного "перемирия украинская сторона СЦКК неоднократно фиксировала факты нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников. В частности, в период с 21 июля по 2 сентября 2019 года противник совершил 32 обстрела позиций подразделений Объединенных сил. Установлено, что во время ведения огня оккупанты выпустили 247 боеприпасов, из них артиллерийских снарядов калибром 122 мм (9 снарядов), миномеов 82-го калибра (112 мин), минометов 120-го калибра (126 мин)", - сообщили в штабе.
В одном из случаев, 29 августа, как отмечается, под вражеский обстрел попал двор жилого дома в поселке Новолуганское. "В результате попадания пули калибра 7,62 мм была ранена 79-летняя женщина. Пострадавшая была доставлена в Светлодарскую городскую больницу с диагнозом: "... открытый огнестрельный перелом верхней трети костей левой голени", - добавили в штабе.
Во время другого случая, 31 августа, как указано, враг обстрелял район населенного пункта Водяное с запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибром 122 мм (6 прилетов из 7).
"Таким образом приведенные выше факты свидетельствуют о том, что боевая активность оккупантов направлена, прежде всего, на дискредитацию подразделений ВСУ в глазах местного населения и мирового сообщества. Кроме того, это свидетельствует об откровенном игнорировании и пренебрежении к мировому сообществу оккупационных войск и полном несоблюдении минских договоренностей, взятых на себя обязательств в рамках ТКГ по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон, а также об заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - указано в заявлении.
Напомним, 3 сентября боевики на Донбассе 10 раз обстреливали украинские позиции, 4 бойца получили ранения.