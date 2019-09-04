Робочі підгрупи щодо Донбасу розпочали зустріч у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter, передає УНН.
"У Мінську почали свою роботу підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - повідомили в білоруському зовнішньополітичному відомстві.
Додамо, чергове засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 4 вересня.
Нагадаємо, впродовж "хлібного" перемир’я, про яке раніше домовилася ТКГ, з 21 липня по 2 вересня, на Донбасі зафіксовано 32 ворожих обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил.