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Робочі підгрупи щодо Донбасу розпочали зустріч у Мінську

Робочі підгрупи щодо Донбасу розпочали зустріч у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter, передає УНН.

"У Мінську почали свою роботу підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - повідомили в білоруському зовнішньополітичному відомстві.

Додамо, чергове засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 4 вересня.

Нагадаємо, впродовж "хлібного" перемир’я, про яке раніше домовилася ТКГ, з 21 липня по 2 вересня, на Донбасі зафіксовано 32 ворожих обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил.

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