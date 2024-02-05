рф вывела в Черное море ракетоноситель, общий залп может достигать 4 "Калибров"

В прошлом году на Prozorro купили автомобилей на почти 4 миллиарда гривен: кто покупал больше всего и какие авто выбирали

Аналитики отмечают, что в 2023 году на Prozorro было приобретено 3,8 тысячи автомобилей на сумму 3,7 млрд грн. В то же время в 2021 на такую же сумму удалось закупить почти 5 тысяч автомобилей.