рф вивела у Чорне море ракетоносій, загальний залп може сягати 4 “Калібрів”
Київ • УНН
Російський військово-морський флот розмістив у Чорному морі підводний човен, здатний запускати до 4 крилатих ракет "Калібр", що збільшує ракетну загрозу в регіоні, згідно з повідомленнями українських військових.
Російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 1 підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 "Калібрів". Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони півдня України.
"У Чорне море ворог вивів на бойове чергування 1 підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що рівень ракетної загрози – високий.
Доповнення
У ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю чорноморського флоту росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. ГУР 1 лютого опублікувало кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу "івановець" (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму.