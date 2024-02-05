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рф вивела у Чорне море ракетоносій, загальний залп може сягати 4 “Калібрів”

рф вивела у Чорне море ракетоносій, загальний залп може сягати 4 “Калібрів”

Київ • УНН

 • 21412 перегляди

Російський військово-морський флот розмістив у Чорному морі підводний човен, здатний запускати до 4 крилатих ракет "Калібр", що збільшує ракетну загрозу в регіоні, згідно з повідомленнями українських військових.

Російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 1 підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 "Калібрів". Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони півдня України.

"У Чорне море ворог вивів на бойове чергування 1 підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рівень ракетної загрози – високий.

Доповнення

У ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю чорноморського флоту росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. ГУР 1 лютого опублікувало кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу "івановець" (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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