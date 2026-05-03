рф удерживает в плену 30 украинских журналистов - МИД требует немедленно их освободить

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением ко Всемирному дню свободы прессы 3 мая - в нем оно требует освободить украинских журналистов из российского плена. Об этом сообщает редакция УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ведомстве отметили, что россияне с начала полномасштабного вторжения убили по меньшей мере 149 медийщиков, среди которых как украинские, так и иностранные журналисты. По меньшей мере 21 журналист погиб непосредственно при исполнении служебных обязанностей.

В то же время россия установила на оккупированных территориях Украины режим тотальной цензуры и репрессий, отметили в МИД.

Это сознательный террор рф против тех, кто несет миру правду. За каждое нападение на журналистов должна быть ответственность в национальных и международных юрисдикциях. Ни при каких обстоятельствах медиа не должны становиться целями

Также в МИД обратили внимание на то, что в самой россии сложилось катастрофическое положение с журналистикой и призвали мировое сообщество сделать все для немедленного и безусловного освобождения украинских журналистов из российского плена, а также усилить консолидированное давление на кремлевский режим, чтобы прекратить преследование журналистов и уничтожение всех гражданских свобод.

По официальным данным Национального союза журналистов Украины, по состоянию на сегодня в российском плену и незаконном удержании находятся около 30 украинских медийщиков. Борьба за права журналистов и свободу слова - это общее дело всего международного сообщества. Это не просто задача отдельной страны, это защита глобального иммунитета против тирании