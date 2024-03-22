Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
рф создает группировку в более 100 тысяч, и есть вероятность, что к началу лета может иметь определенные силы для наступательных операций - Павлюк
После ракетной атаки на Хмельницкую область 15 населенных пунктов имеют проблемы с электроснабжением - облэнерго
Украинских воинов-защитников из Львовщины наградили орденами "За мужество" III степени посмертно
Мобилизация заключенных: в Минюсте ожидают достаточно быстрого рассмотрения законопроекта в ВР
В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр
Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg
В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА
Армия рф за сутки атаковала 15 областей Украины, 150 объектов инфраструктуры - отчет
Украина получила 12 модульных мостов от Всемирного банка
Без света в Одесской области 250 тыс. абонентов: Кипер о последствиях ночной атаки рф
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
рф создает группировку в более 100 тысяч, и есть вероятность, что к началу лета может иметь определенные силы для наступательных операций - Павлюк
россия создает группировку численностью более 100 000 человек, и есть вероятность, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения наступательных операций, по словам командующего Сухопутных войск Украины.
После ракетной атаки на Хмельницкую область 15 населенных пунктов имеют проблемы с электроснабжением - облэнерго
После ракетного обстрела Хмельницкой области 20 000 абонентов в 13 населенных пунктах столкнулись с перебоями в электроснабжении, а 2 населенных пункта все еще отключены от сети.
Украинских воинов-защитников из Львовщины наградили орденами "За мужество" III степени посмертно
11 бойцов Национальной гвардии со Львовщины посмертно награждены орденом "За мужество" III степени за героическое самопожертвование в защите Украины от российского вторжения.
Мобилизация заключенных: в Минюсте ожидают достаточно быстрого рассмотрения законопроекта в ВР
Министерство юстиции ожидает, что парламент рассмотрит законопроект, который позволит освободить тысячи заключенных для прохождения контрактной службы в Вооруженных силах во время мобилизации и военного положения, за исключением осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.
В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр
Из-за российского ракетного обстрела Днепровской ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр, а на прилегающих территориях было зафиксировано загрязнение почвы и строительный мусор.
Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg
Все индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами "Совкомфлота", из-за санкций США против российской государственной судоходной компании.
В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА
По состоянию на 13:00 22 марта качество воздуха в Киеве вернулось к норме с низким уровнем загрязнения, что отменяет все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице.
Армия рф за сутки атаковала 15 областей Украины, 150 объектов инфраструктуры - отчет
Российские войска атаковали 15 областей Украины, обстреляв 125 населенных пунктов и 150 объектов инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.
Украина получила 12 модульных мостов от Всемирного банка
Украина получила от Всемирного банка 12 модульных мостовых систем стоимостью более 15 миллионов долларов США для замены разрушенных во время боевых действий мостов.
Без света в Одесской области 250 тыс. абонентов: Кипер о последствиях ночной атаки рф
250 000 абонентов остаются без электроэнергии в Одесской области из-за значительных повреждений энергетических объектов, вызванных ночной атакой россии.