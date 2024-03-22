рф создает группировку в более 100 тысяч, и есть вероятность, что к началу лета может иметь определенные силы для наступательных операций - Павлюк

Есть информация, что россия создает группировку в более 100 тысяч человек, и хотя не обязательно для наступления, но вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения наступательных операций на одном из направлений. Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

Российские планы нам до конца неизвестны. Только известны те данные, что у них есть, что они создают. Это они создают группировку - более 100 тысяч. Не обязательно это будет наступление. Возможно, они будут ею пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений - сказал Павлюк в ответ на вопрос, есть ли информация в подтверждение российским планам на фоне того, что сейчас активнее говорят, что они летом могут попробовать новое наступление.

"Это пока такие максимально тяжелые прогнозы, что такое наступление будет. Я думаю, мы все сделаем для того, чтобы максимально нанести потери противнику такие, что мы сейчас и делаем, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были привлечены к этому времени в бой. Но мы готовимся к возможному разному развитию ситуации", - отметил глава Сухопутных войск.

Павлюк заявил, что среди военных среди партнеров в Европе прекрасно понимают серьезность российской агрессии: "Они прекрасно понимают, что россия не остановится (...) Поэтому если нам не удастся удержать в Украине, следующая страна будет уже страна НАТО".

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