рф не может быть партнером в решении проблем, потому что рф и является проблемой - Кулеба

россия не может быть партнером в решении проблем, потому что россия и есть проблема. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время второй Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Софии, отметив, что нужно укреплять безопасность, не угадывая позицию рф, передает корреспондент УНН.

Уважаемые дамы и господа, россия не может быть партнером в решении проблем, потому что россия и является проблемой. История с экспортом украинского зерна ярко это иллюстрирует... - сказал Кулеба.

Он отметил, что у москвы было много возможностей для высокопочтенного диалога с Черноморскими государствами и другими странами до того, как она вторглась в Грузию и Украину.

Она выбрала агрессию, террор и шантаж вместо сотрудничества. Сегодня нет другого языка, который москва понимает лучше, чем язык силы. Это то, что они уважают, все остальное воспринимается как слабость. Уважаемые друзья, мы должны укреплять нашу безопасность, не угадывая позицию россии. Нужно видение, стратегия, настойчивость в совместных действиях для достижения наших общих целей - заявил Кулеба.

Кроме того, он отметил, что Черное море должно стать морем НАТО, мира и стабильности.

По его словам, НАТО должно отдельно внедрять амбициозную и всеобъемлющую Черноморскую стратегию, направленную на уменьшение пагубного влияния россии.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Стамбул должен понимать, что Украине мало одной Турции для переговоров с Россией, Киев нуждается в большей международной поддержке.