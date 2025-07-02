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рф атаковала Украину ракетами С-300 и 114 беспилотниками: обезврежено 79 дронов

Киев • УНН

 • 106 просмотра

россия запустила 4 ракеты С-300 и 114 дронов по Украине ночью 2 июля. Силами ПВО уничтожено 79 вражеских БПЛА типа Shahed.

рф атаковала Украину ракетами С-300 и 114 беспилотниками: обезврежено 79 дронов

россия ночью запустила по Украине четыре ракеты С-300 и 114 дронов, 79 из последних обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 июля враг атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. и 114-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 79 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 40 - сбито огневыми средствами поражения, 39 - локационно потеряно/подавлено РЭБ

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

"Зафиксировано попадание ударного БпЛА противника в 14 локациях, а также падение сбитых - на 2 локациях", - говорится в сообщении.

Харьков ночью подвергся удару рф дроном: показали последствия02.07.25, 08:59 • 844 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курск
Курская область
Шахед-136
Ракетная система С-300
Украина
Tesla
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