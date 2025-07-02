рф атаковала Украину ракетами С-300 и 114 беспилотниками: обезврежено 79 дронов

россия ночью запустила по Украине четыре ракеты С-300 и 114 дронов, 79 из последних обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 июля враг атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. и 114-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 79 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 40 - сбито огневыми средствами поражения, 39 - локационно потеряно/подавлено РЭБ - сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

"Зафиксировано попадание ударного БпЛА противника в 14 локациях, а также падение сбитых - на 2 локациях", - говорится в сообщении.

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