рф атакувала Україну ракетами С-300 та 114 безпілотниками: знешкоджено 79 дронів
Київ • УНН
росія запустила 4 ракети С-300 та 114 дронів по Україні вночі 2 липня. Силами ППО знешкоджено 79 ворожих БПЛА типу Shahed.
росія вночі запустила по Україні чотири ракети С-300 та 114 дронів, 79 з останніх знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 липня ворог атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Курськ , Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 79 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 40 - збито вогневими засобами ураження, 39 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ
"Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих - на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.
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