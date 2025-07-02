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рф атакувала Україну ракетами С-300 та 114 безпілотниками: знешкоджено 79 дронів

Київ • УНН

 • 91 перегляди

росія запустила 4 ракети С-300 та 114 дронів по Україні вночі 2 липня. Силами ППО знешкоджено 79 ворожих БПЛА типу Shahed.

рф атакувала Україну ракетами С-300 та 114 безпілотниками: знешкоджено 79 дронів

росія вночі запустила по Україні чотири ракети С-300 та 114 дронів, 79 з останніх знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 липня ворог атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Курськ , Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 79 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 40 - збито вогневими засобами ураження, 39 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ

- повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

"Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих - на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Харків уночі зазнав удару рф дроном: показали наслідки02.07.25, 08:59 • 826 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Курська область
Шахед-136
С-300
Україна
Tesla
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