рф атакувала Україну ракетами С-300 та 114 безпілотниками: знешкоджено 79 дронів

росія вночі запустила по Україні чотири ракети С-300 та 114 дронів, 79 з останніх знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 липня ворог атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Курськ , Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 79 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 40 - збито вогневими засобами ураження, 39 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ