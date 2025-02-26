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В Сицилии вводили режим изоляции на американской авиабазе

В Сицилии вводили режим изоляции на американской авиабазе

Киев  •  УНН

 • 2404 просмотра

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На авиабазе NAS Sigonella на Сицилии отменили режим изоляции, введенный из-за «инцидента с безопасностью». База является ключевым логистическим центром для операций США и НАТО в регионе.

В среду, 26 февраля, был отменен режим изоляции на авиабазе ВМС США NAS Sigonella (NAS 2), расположенной на Сицилии. Несколько часов назад он был введен из-за "инцидента с безопасностью". Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Ситуация была урегулирована, и приказ об укрытии на месте был отменен. Полосы въезда и выезда на контрольно-пропускном пункте базы NAS 2 открыты

- говорится в сообщении.

По данным ВМС США, NAS 2 - один из четырех основных объектов, входящих в состав базы, которая занимает более 5,3 кв. км. Он служит главным авиационным и оперативным центром базы, где размещаются самолеты.

Контекст

В 8:36 по местному времени база опубликовала заявление в котором предупредила о закрытии "из-за сложившейся ситуации" на контрольно-пропускном пункте NAS 2.

Движение транспорта было перенаправлено к другим воротам, а персоналу было рекомендовано избегать дороги между объектом и военным жилым комплексом. Им также было поручено выполнять указания Военно-морских сил безопасности и следить за системой оповещения о чрезвычайных ситуациях.

ВМС США и ВВС Италии эксплуатируют базу Sigonella, которая служит главным логистическим центром для операций США и НАТО, обеспечивая наблюдение, разведку, дозаправку и транспортировку грузов. База играет стратегическую роль в военных операциях в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

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