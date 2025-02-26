На Сицилії вводили режим ізоляції на американській авіабазі
Київ • УНН
На авіабазі NAS Sigonella на Сицилії скасували режим ізоляції, введений через "інцидент з безпекою". База є ключовим логістичним центром для операцій США та НАТО в регіоні.
У середу, 26 лютого, було скасовано режим ізоляції на авіабазі ВМС США NAS Sigonella (NAS 2), розташованій на Сицилії. Кілька годин тому він був введений через "інцидент з безпекою". Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Деталі
Ситуація була врегульована, і наказ про укриття на місці було скасовано. Смуги в'їзду і виїзду на контрольно-пропускному пункті бази NAS 2 відкриті
За даними ВМС США, NAS 2 - один з чотирьох основних об'єктів, що входять до складу бази, яка займає понад 5,3 кв. км. Він слугує головним авіаційним і оперативним центром бази, де розміщуються літаки.
Контекст
О 8:36 за місцевим часом база опублікувала заяву в якій попередила про закриття "через ситуацію, що склалася" на контрольно-пропускному пункті NAS 2.
Рух транспорту було перенаправлено до інших воріт, а персоналу було рекомендовано уникати дороги між об'єктом і військовим житловим комплексом. Їм також було доручено виконувати вказівки Військово-морських сил безпеки і стежити за системою оповіщення про надзвичайні ситуації.
ВМС США і ВПС Італії експлуатують базу Sigonella, яка слугує головним логістичним центром для операцій США і НАТО, забезпечуючи спостереження, розвідку, дозаправку і транспортування вантажів. База відіграє стратегічну роль у військових операціях в Європі, Африці і на Близькому Сході.
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