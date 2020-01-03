Reuters: Нетаньяху прервал поездку в Грецию после убийства Сулеймани
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свою поездку в Грецию после убийства командующего спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касема Сулеймани. Об этом сообщил агентству Reuters источник в офисе Нетаньяху, передает УНН.
Так, армейское радио Израиля сообщило, что вооруженные силы страны перешли в состояние повышенной боевой готовности, опасаясь возмездия со стороны Ирана после убийства Сулеймани в результате авиаудара США в Багдаде.
Нетаньяху находился в Афинах после подписания в четверг соглашения между Грецией, Кипром и Израилем о строительстве трубопровода EastMed.
Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.
Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера “Аль-Кудс” иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.
В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся “решительной местью Америке” за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда “Аль-Кудс” в Багдаде.
Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.