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Reuters: Нетаньяху прервал поездку в Грецию после убийства Сулеймани

Reuters: Нетаньяху прервал поездку в Грецию после убийства Сулеймани

Киев  •  УНН

 • 9856 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свою поездку в Грецию после убийства командующего спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касема Сулеймани. Об этом сообщил агентству Reuters источник в офисе Нетаньяху, передает УНН.

Так, армейское радио Израиля сообщило, что вооруженные силы страны перешли в состояние повышенной боевой готовности, опасаясь возмездия со стороны Ирана после убийства Сулеймани в результате авиаудара США в Багдаде.

Нетаньяху находился в Афинах после подписания в четверг соглашения между Грецией, Кипром и Израилем о строительстве трубопровода EastMed.

Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера “Аль-Кудс” иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся “решительной местью Америке” за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда “Аль-Кудс” в Багдаде.

Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

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