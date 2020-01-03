Reuters: Нетаньяху перервав поїздку до Греції після вбивства Сулеймані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перервав свою поїздку до Греції після вбивства командувача спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касема Сулеймані. Про це повідомив агентству Reuters джерело в офісі Нетаньяху, передає УНН.
Так, армійське радіо Ізраїлю повідомило, що збройні сили країни перейшли в стан підвищеної бойової готовності, побоюючись відплати з боку Ірану після вбивства Сулеймані в результаті авіаудару США в Багдаді.
Нетаньяху перебував в Афінах після підписання у четвер угоди між Грецією, Кіпром та Ізраїлем про будівництво трубопроводу EastMed.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п’ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.
Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера “Аль-Кудс” іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.
У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п’ятницю поклявся “рішучою помстою Америці” за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону “Аль-Кудс” в Багдаді.
Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.