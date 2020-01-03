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Reuters: Нетаньяху перервав поїздку до Греції після вбивства Сулеймані

Reuters: Нетаньяху перервав поїздку до Греції після вбивства Сулеймані

Київ • УНН

 • 9859 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перервав свою поїздку до Греції після вбивства командувача спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касема Сулеймані. Про це повідомив агентству Reuters джерело в офісі Нетаньяху, передає УНН.

Так, армійське радіо Ізраїлю повідомило, що збройні сили країни перейшли в стан підвищеної бойової готовності, побоюючись відплати з боку Ірану після вбивства Сулеймані в результаті авіаудару США в Багдаді.

Нетаньяху перебував в Афінах після підписання у четвер угоди між Грецією, Кіпром та Ізраїлем про будівництво трубопроводу EastMed.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п’ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера “Аль-Кудс” іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.

У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п’ятницю поклявся “рішучою помстою Америці” за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону “Аль-Кудс” в Багдаді.

Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.

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