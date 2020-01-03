Вашингтон і Тегеран підтвердили загибель іранського генерала
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера "Аль-Кудс" іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Удар по Сулеймані було завдано за розпорядженням президента США Дональда Трампа. Раніше він пригрозив Ірану, якщо що-небудь трапиться з посольством США в Іраку.
У Міноборони США заявили, що саме Сулеймані схвалив напад на американське посольство США в Багдаді.
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану також підтвердив, що командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймані був убитий в п'ятницю в районі аеропорту Багдада. Про це повідомив іранський телеканал PressTV.
Нагадаємо, командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.
Двоє високопоставлених військових перебували в автомобілях, по яких була нанесена серія ракетних ударів. Представник "Аль-Хашд аш-Шааб" інформував про те, що серед загиблих п'ятеро були членами організації, ще двоє - "гостями, які прибули в багдадський аеропорт". Аеропорт тимчасово припинив роботу з загрози безпеки польотів.