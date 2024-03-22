Reuters: Киев может отказаться от списка "спонсоров войны" из-за давления Китая и Франции

Украина может отказаться от ведения списка "международных спонсоров войны" из-за давления со стороны Китая и Франции, сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным издания, Украина может закрыть сайт, где публикуется этот перечень.

Один из собеседников агентства утверждает, что Австрия и Венгрия также оказывали давление на власти Украины по этому поводу. Еще один источник агентства пояснил, что все упомянутые страны были недовольны, что в список внесли их компании, хотя они поддерживают Украину.

Как пишет издание, черный список не имеет никакого юридического основания, но стал преградой для около 50 крупных компаний, которые работали в России и помогали Кремлю в войне в Украине, например, платя налоги.

Закрытие сайта, как пишет Reuters, будет свидетельствовать о том, как Киеву, возможно, придется смягчить свою позицию.

Это Китай, но не только Китай сказал один человек, который непосредственно знаком с этим делом, также намекая на давление со стороны Франции, чтобы изъять розничную сеть Auchan и Leroy Merlin.

Пекин, который является крупным потребителем украинского зерна, в феврале потребовал от Киева исключить из списка 14 китайских компаний для "устранения негативного влияния".

Хотя Китай рассматривается как союзник России, Киев заявил, что надеется, что вторая по величине экономика мира примет участие в саммите мировых лидеров этой весной, чтобы продвигать видение мира президентом Владимиром Зеленским.

Справочно

Реестр "международных спонсоров войны" - список компаний и физлиц, которые продолжают торговлю с Россией и не покидают ее рынок на фоне полномасштабной войны в Украине. По данным на март 2024 года, в реестр попало более 150 физлиц и более 40 компаний.

Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford внесен в список спонсоров войны