Расстрел патрульных: в Винницкой области нашли автомобиль нападавших с боеприпасами

В Винницкой области нашли автомобиль подозреваемых в нападении на патруль полиции. Самих нападавших продолжают разыскивать. Об этом рассказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Детали

На территории Винницкой области обнаружили транспортное средство, на котором перемещались подозреваемые. Также на том месте обнаружили определенные боеприпасы, которые относятся к военному имуществу. В настоящее время на территории Винницкой на смежных областей проводятся розыскные действия с целью установления места пребывания этих лиц руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк

По словам Рыхлюка, сейчас на территории Винницкой и смежных областей продолжается ряд следственных и розыскных действий, чтобы установить местонахождение подозреваемых.

Эти лица являются военнослужащими ВСУ руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк

Напомним,

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